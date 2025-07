Violenza sessuale a Monza su una 13enne, uomo arrestato prima della fuga: l'aveva adescata su Instagram

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo è stato arrestato per violenza sessuale a Monza. Il 25enne cubano avrebbe abusato di una ragazza di 13 anni che aveva adescato su Instagram dove si era finto un 17enne. Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarlo prima che attuasse la sua fuga: era infatti in possesso di un biglietto per la Spagna.

Violenza sessuale a Monza: arrestato un 24enne

Un 25enne cubano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza: è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 13enne che aveva adescato su Instagram fingendosi un 17enne.

Residente da un anno a Monza e incensurato, avrebbe abusato della ragazzina in pieno giorno. Interrogato dalla gip, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La violenza sessuale sarebbe avvenuta in pieno centro a Monza

Il fermo e l’interrogatorio

Si era finto minorenne, aveva adescato una 13enne e, dopo giorni in cui i due avevano parlato via chat, l’uomo avrebbe approfittato della ragazzina e l’avrebbe violentata in centro a Monza nel pomeriggio di giovedì 10 luglio. Questa la ricostruzione operata dalla Squadra Mobile che ha arrestato il soggetto, prima che si recasse in Spagna.

I due si erano visti nel pomeriggio in una zona isolata dove è avvenuta la violenza sessuale ai danni della ragazza di 13 anni. Questa si è poi confidata con un’amica e ha avvertito la polizia. Portata alla clinica Mangiagalli a Milano, i medici hanno confermato l’effettiva violenza subita.

Immediato il fermo per l’uomo che aveva un biglietto acquistato in data precedente al fatto. Interrogato dalla gip del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, per la convalida del fermo, il 24enne è stato aiutato da un interprete in lingua spagnola perché non capisce bene l’italiano ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’approccio su Instagram e l’aggressione

Come detto, il 25enne cubano non avrebbe precedenti e, da circa un anno, sarebbe residente alla periferia di Monza, in zona Cantalupo. Gli agenti hanno ben presto chiarito la dinamica della vicenda. Il soggetto avrebbe conosciuto la vittima su una chat e avrebbe intrapreso con lei una lunga conversazione, durata circa una settimana. Quindi i due avrebbero deciso di vedersi di persona.

Al primo appuntamento sarebbero stati presenti anche un’amica della ragazzina e suo fratello. In un secondo momento però vittima e indagato si sarebbero trovati da soli e qui, in una zona appartata, sarebbe avvenuta l’aggressione sessuale. Al suo termine, l’uomo avrebbe minacciato la ragazza con un coltello che è stato poi ritrovato a casa del 25enne, nascosto tra la biancheria sporca, insieme a un asciugamano e agli indumenti indossati al momento dei fatti.

Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo, motivato dal pericolo di fuga dello stesso. È stato quindi trasportato alla casa circondariale di Monza. È difeso, d’ufficio, dall’avvocato Marco Lacchei, che era presente quando ha scelto di non rispondere alle domande del gip e che si riserva di chiedere un interrogatorio in futuro.