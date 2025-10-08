Violenza sessuale a Pavia su una 19enne, arrestato il vicino: la scusa del latte dopo l'uscita del fidanzato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha chiesto il latte alla vicina come scusa per introdursi a casa sua e violentarla. Un 29enne è stato arrestato dopo il tentativo di fuga a Pavia, per aver abusato sessualmente di una 19enne. Ad avvertire le forze dell’ordine un’altra inquilina del condominio, allarmata per le urla provenienti dall’appartamento. L’uomo è accusato di aver aggredito anche una poliziotta dopo essere finito in manette.

Stuprata dal vicino di casa a Pavia

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 6 ottobre, ma a tutela della vittima non è stato reso noto fino alla giornata di mercoledì. Il 29enne ha atteso il momento in cui il fidanzato della vicina è uscito dall’appartamento, per sorprendere la 19enne da sola.

Entrato nell’abitazione con la scusa di aver bisogno di un po’ di latte, l’uomo ha bloccato la ragazza, scaraventandola a terra e violentandola. Le urla della vittima sono state sentite da un’altra vicina, che ha chiamato il 112 e si è precipitata nell’appartamento, quando però l’aggressore si era già dato alla fuga.

ANSA

Arrestato un 29enne

Il 29enne è stato intercettato poco dopo e fermato. Originario di un paese vicino Pavia, si era trasferito in città dopo le superiori, ed era descritto dai vicini come una persona perbene e insospettabile.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo aver tentato inizialmente di respingere le accuse, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità di fronte al pm, confessando anche un episodio di molestie commesso in passato, che non era però mai emerso.

La violenza sessuale aggravata

Secondo quanto confermato dal suo legale difensore, l’avvocato Massimiliano Noscardi, il 29enne avrebbe aggredito sessualmente anche la poliziotta che lo stava sottoponendo a tampone dopo l’arresto.

L’agente ha denunciato l’episodio, portando alla contestazione anche della seconda violenza sessuale nell’interrogatorio di convalida davanti al gip Pasquale Villani.

Il 29enne è stato portato al penitenziario di Pavia di Torre del Gallo. La vittima ha ricevuto le cure al policlinico San Matteo, dove è rimasta a lungo per iniziare il recupero dal grave trauma subito.

La violenza sessuale a Sondrio

Nella giornata di mercoledì 8 ottobre, un’altra donna è stata vittima di violenza sessuale a Sondrio, dopo essere stata aggredita vicino alla stazione da un 24enne che le ha anche staccato un orecchio a morsi.

La 44enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata nel reparto di rianimazione per le ferite multiple riportate, tra cui appunto la mutilazione. Il cittadino del Mali fermato, residente in un centro di accoglienza della Valtellina, è accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime.