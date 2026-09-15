Violenza sessuale a Potenza, irruzione in camera da letto dell'ex compagna: 37enne arrestato

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Un uomo di 37 anni originario della provincia di Salerno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio ai danni della sua ex compagna. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Potenza, è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo approfondite indagini che hanno ricostruito una serie di condotte violente culminate in un grave episodio avvenuto il 28 agosto.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dell’uomo è stato disposto a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere elementi su una lunga sequenza di comportamenti vessatori e violenti che l’indagato avrebbe perpetrato durante la relazione con la vittima.

L’episodio del 28 agosto: la dinamica

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 28 agosto scorso l’uomo si sarebbe appostato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna. Al suo rientro, l’avrebbe sorpresa e costretta a entrare in casa, introducendosi poi contro la sua volontà nella camera da letto. Questo episodio ha rappresentato il culmine di una serie di maltrattamenti e violenze che la donna avrebbe subito nel corso della relazione.

L’intervento della Polizia e la misura cautelare

Al termine degli accertamenti, la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, trasferendo l’uomo presso la Casa circondariale di Potenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

Le accuse e il quadro giuridico

L’uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e violazione di domicilio. Le accuse sono gravi e fanno riferimento a comportamenti reiterati nel tempo, culminati nell’episodio del 28 agosto. La misura cautelare è stata ritenuta necessaria dal GIP per tutelare la vittima e garantire il corretto svolgimento delle indagini.

IPA