Un arresto eseguito dalla Polizia di Stato a Prato, dove un uomo di cinquantatré anni, ex guardia giurata, è stato sottoposto a misura cautelare per esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale ai danni di almeno tre pazienti donne. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, a seguito di un’indagine che ha portato alla luce gravi irregolarità nello studio medico gestito dalla moglie dell’indagato.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto l’esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di cinquantatré anni, ex guardia giurata, coinvolto in pratiche di idrocolonterapia presso uno studio medico di Prato. L’uomo, pur non essendo medico, avrebbe svolto attività riservate ai professionisti sanitari, operando nello studio della moglie, medico endoscopista e titolare della struttura.

Le accuse: esercizio abusivo e violenza sessuale

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla Squadra Mobile, ha permesso di accertare una situazione di illegalità legata all’esercizio abusivo della professione medica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe praticato idrocolonterapia su pazienti senza averne titolo, e in almeno tre casi avrebbe commesso atti riconducibili a violenza sessuale nei confronti di donne che si erano rivolte allo studio. Due delle vittime hanno trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti, dando così impulso alle indagini.

La pratica dell’idrocolonterapia e la pubblicità sui social

La pratica dell’idrocolonterapia, consistente nel lavaggio del colon tramite appositi apparecchi, era pubblicizzata dalla titolare dello studio sui social network come intervento medico in grado di apportare benefici a chi soffre di patologie gastrointestinali. Tuttavia, la procedura comporta rischi, tra cui la possibile perforazione del colon, e deve essere eseguita da personale qualificato. L’indagato, invece, non era in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale attività.

Responsabilità e coinvolgimento della titolare dello studio

Oltre all’uomo destinatario della misura cautelare, anche la titolare dello studio, medico endoscopista e moglie dell’arrestato, risulta indagata per esercizio abusivo della professione. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe diretto e organizzato l’attività abusiva, indirizzando i pazienti verso il marito per la somministrazione delle terapie. Le ipotesi di reato a carico dei due riguardano dunque sia il delitto di esercizio abusivo della professione sia, per l’uomo, la violenza sessuale.

Le condizioni igienico-sanitarie dello studio

Durante l’esecuzione del provvedimento cautelare, la Polizia ha riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all’interno dello studio medico. In particolare, alcune sonde utilizzate per l’idrocolonterapia sono state trovate ancora da utilizzare, abbandonate nei pressi di un bidone della spazzatura. La situazione è ora al vaglio dell’ufficio di igiene e sanità pubblica della USL Toscana Centro, che dovrà valutare la conformità della struttura agli standard previsti.

L’appello della Procura alle possibili vittime

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Prato ha invitato tutti i pazienti che abbiano subito abusi sessuali o comportamenti prevaricatori a presentarsi presso la Squadra Mobile per denunciare quanto accaduto. L’obiettivo è quello di fare piena luce sulla vicenda e tutelare eventuali altre vittime che, per timore o vergogna, non abbiano ancora trovato il coraggio di parlare.

