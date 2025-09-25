Violenza sessuale a Ragusa, 28enne denuncia abusi a un colloquio di lavoro: arrestato un 58enne con precedenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una ragazza di Ragusa sarebbe stata violentata da un 58enne dopo essere stata attirata tramite un annuncio di lavoro come addetta alle pulizie in appartamenti per turisti. L’uomo, con precedenti per abusi, è stato arrestato su ordine del Gip a seguito della denuncia della vittima.

Attirata per un colloquio e violentata a Ragusa

Un uomo di 58 anni con precedenti penali per abusi è stato arrestato su ordine del Gip di Ragusa, con l’accusa di aver violentato una ragazza di 28 anni.

L’uomo avrebbe attirato la ragazza sul luogo della violenza con un annuncio di lavoro, nel quale sosteneva di star cercando un addetto alle pulizie per un appartamento per turisti.

Sarebbe stato l’uomo stesso a passare a prendere la ragazza e a portarla nell’appartamento, dove poi l’avrebbe violentata. I fatti risalgono allo scorso 6 agosto.

Le conseguenze della violenza sulla vittima

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, dopo la violenza la 28enne avrebbe assunto comportamenti autolesionistici a causa del trauma subito.

Il medico di famiglia e un parente della ragazza si sarebbero accorti che la ragazza non si stava comportando come al solito e avrebbero indagato, fino a che la vittima non ha parlato della violenza subita.

Con l’aiuto della famiglia, la ragazza ha deciso di denunciare ai carabinieri quanto accaduto, portando all’arresto dell’uomo.

L’arresto del 58enne

Si è arrivati in questo modo all’arresto del 58enne. Una volta identificato, i carabinieri avrebbero scoperto che 10 anni fa l’uomo avrebbe usato lo stesso stratagemma per violentare un’altra donna.

A seguito dell’arresto, il 58enne si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli investigatori. Si trova ora in carcere.

Tra le motivazioni con cui la procura ha sostenuto la necessità della custodia cautelare, ci sarebbero sia la recidività dell’uomo, sia le “palesi condizioni di minorata difesa” della vittima.