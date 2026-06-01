Violenza sessuale a Rimini, 13enne fa arrestare compagno della madre con un video: "Bocca chiusa o ti ammazzo"

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Una ragazzina di tredici anni ha denunciato il patrigno per violenza sessuale a Rimini. La giovane ha documentato le aggressioni dell’uomo, che andavano avanti da circa un anno, in un video ripreso di nascosto. I carabinieri hanno arrestato un brasiliano di 44 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La violenza sessuale a Rimini

La tredicenne avrebbe subito violenze sessuali da parte del patrigno e l’uomo l’avrebbe anche minacciata di fare del male alla sorellina se avesse parlato.

La prima aggressione da parte del 44enne sarebbe avvenuta a luglio del 2025.

Come riporta Tgcom24, il patrigno sarebbe andato in camera da letto della piccola e si sarebbe infilato sotto le coperte, iniziando a violentarla.

“Bocca chiusa o ti ammazzo“, “Faccio male alla mamma o alla tua sorellina”, le avrebbe detto.

Le violenze sarebbero continuate poi per un anno.

Il video della violenza sessuale

La tredicenne avrebbe sempre tentato di respingere il patrigno e, a un certo punto, avrebbe anche temuto di rimanere incinta.

La giovane era arrivata al punto di chiedere al suo fidanzato di procurarle dei profilattici, dopo avergli rivelato gli abusi subiti.

Alcuni episodi di violenza sessuale sarebbero stati ripresi in video girati di nascosto dalla tredicenne con il cellulare.

La lite familiare e le indagini

La bambina avrebbe cercato di opporsi alle aggressioni con calci e pugni, il 44enne, oltre a bloccarla, avrebbe anche minacciato di fare del male a lei, alla sorella e alla madre.

In una occasione, la 13enne ha riferito anche di aver trovato frammenti di vetro in un bicchiere preparatole dal patrigno, come presunto monito a “tenere la bocca chiusa”.

L’indagine sulle violenze è partita dopo l’intervento delle forze dell’ordine per una lite familiare.

Il litigio sarebbe nato proprio quando, a inizio maggio, la madre della 13enne ha scoperto i presunti abusi da parte del proprio compagno sulla figlia.

Da qui è scattata la denuncia che ha portato gli investigatori a scavare a fondo sulla storia familiare, sino a entrare in possesso delle registrazioni fatte col cellulare dalla piccola. Il 44enne è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Rimini e dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.