Eseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore del gesto è stato fermato poco dopo dagli agenti.

L’aggressione nei pressi della scuola

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono verificati in un pomeriggio di qualche giorno fa, quando un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, si è avvicinato a una giovane seduta sugli scalini di una scuola nella zona Borgo Po di Torino.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe agito con violenza: dopo essersi avvicinato alla ragazza, l’ha afferrata per le spalle, ha tentato di baciarla e l’ha scaraventata a terra, iniziando a palpeggiarla. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e di una Volante del Commissariato di P.S. Borgo Po, che si trovava in zona.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l’uomo mentre tentava la fuga lungo Corso Moncalieri. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, grazie anche alla collaborazione dei cittadini presenti sul posto che hanno segnalato l’accaduto.

Controlli rafforzati sul territorio

Nelle ultime 24 ore, la Questura di Torino ha intensificato i controlli sul territorio attraverso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e i Commissariati cittadini. Sono stati impiegati 80 equipaggi di volante, garantendo una presenza capillare su tutto il capoluogo. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare episodi di reati contro la persona e la sicurezza pubblica.

Il procedimento penale relativo a questo episodio si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.

IPA