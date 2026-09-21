Violenza sessuale a Torino su un 12enne nel Parco dell'Arrivore, poi l'aggressore gli offre patatine e bibita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe offerto la merenda a un 12enne dopo aver abusato sessualmente di lui. L’episodio è avvenuto a Torino, nel Parco dell’Arrivore, dove un uomo avrebbe violentato un ragazzino adescato nel cortile di casa con la proposta di un giro in monopattino. Prima di darsi alla fuga, l’aggressore avrebbe comprato alla vittima una bibita e delle patatine.

La violenza sessuale al Parco dell’Arrivore

La violenza sessuale è avvenuta nell’area verde lungo il torrente Stura di Lanzo, tra i quartieri Regio Parco e Barriera di Stura, alla periferia di Torino.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, nella tarda serata di venerdì 18 settembre un ragazzo di circa vent’anni ha avvicinato il minorenne nel cortile di casa, convincendolo a fare un giro con lui sul monopattino.

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Le indagini a Torino

Portato al Parco dell’Arrivore, il 12enne è stato violentato, per essere successivamente accompagnato in un minimarket della zona dove il pedofilo gli ha offerto un pacco di patatine e una bibita.

L’uomo si è poi allontanato alla vista degli amici del ragazzino, i quali trovandolo in stato di shock lo hanno accompagnato dalla madre.

Di fronte alla mamma, il 12enne è crollato in lacrime raccontando l’accaduto. La donna ha chiamato subito la polizia, che sta indagando attraverso la Squadra mobile per ricostruire l’accaduto e identificare il violentatore.

Il presidio di Fratelli d’Italia

Teatro della violenza sessuale è ancora una volta la periferia di Torino, a distanza di poche settimane dalle molestie su una 13enne da parte di un commesso di un minimarket del quartiere Borgo Vittoria.

Sulla vicenda era scoppiata la bufera perché l’autore del palpeggiamento era tornato a piede libero, prima di essere condotto in carcere.

Dopo il nuovo episodio di abusi, Fratelli d’Italia ha annunciato un presidio di protesta al parco dell’Arrivore, con la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli in prima linea, insieme al vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone.

“Siamo qui senza bandiere e senza striscioni, perché riteniamo che quello che è accaduto debba unire tutti nel condannare un atto estremamente odioso, ma soprattutto nel tutelare un minore. Questo caso deve essere considerato prioritario perché si tratta di un minore, una persona la cui tutela dei diritti è delegata ad altri” ha dichiarato l’esponente della maggioranza.