Violenza sessuale aggravata e maltrattamenti su una bambina a Catania, arrestati la madre e il compagno

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una trentenne e il suo compagno di 46 anni sono stati arrestati ad Acireale, in provincia di Catania, per abusi ai danni di una bambina, figlia della donna. Le accuse sono di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti e corruzione di minorenne. La ragazzina è stata immediatamente allontanata dall’abitazione familiare e affidata a una struttura protetta. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della Procura di Catania.

La segnalazione della scuola ha fatto partire l’indagine

L’indagine è scattata dopo una segnalazione inoltrata dall’istituto scolastico frequentato dalla minore al commissariato di Acireale.

Gli operatori scolastici hanno segnalato alle autorità possibili episodi di maltrattamenti e presunti abusi che si sarebbero consumati nella casa in cui la piccola viveva con la madre, di origini romene, e il patrigno.

La comunicazione ha quindi attivato immediatamente gli approfondimenti investigativi della sezione di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Catania.

L’ascolto protetto e l’allontanamento della bambina

Uno dei primi passaggi dell’indagine è stato l’ascolto protetto della minore. Dal racconto sono emersi elementi di una gravità tale da disporre un intervento immediato per la tutela della piccola.

Da qui la decisione della Procura di disporre l’allontanamento urgente dal contesto familiare e il trasferimento in una struttura protetta.

Intercettati la madre e il compagno

Le attività investigative sono quindi proseguite attraverso le intercettazioni dei due indagati, dalle quali sono emersi altri “gravi elementi indiziari” a giudizio della Procura.

L’azione è passata al gip che, accogliendo la richiesta dei pm, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita sabato 16 maggio ma resa nota soltanto oggi. I due al momento sono reclusi presso la casa circondariale di piazza Lanza a Catania.

Emergenza reati sui minori in Italia

Stando all’ultimo Rapporto Terre des Hommes, in Italia i reati contro i minori sono aumentati in maniera allarmante. Nel solo 2024 ne sono stati segnalati 7.204, per la prima volta oltre quota 7mila.

Si contano 252 casi in più rispetto all’anno precedente, per un incremento del 4%. Su base decennale, invece, l’aumento è molto più marcato e spaventoso: +35%.

Le bambine e le ragazze si confermano la categoria più colpita. Nel 2024 rappresentano, infatti, il 63% delle vittime. Nei reati a sfondo sessuale la sproporzione è ancora più evidente, con punte dell’88% di vittime femminili per il reato di violenza sessuale, dell’86% per la violenza sessuale aggravata e dell’85% per gli atti sessuali con minorenni.