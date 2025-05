Violenza sessuale al Concertone del Primo maggio, arrestati tre ragazzi accusati di molestie da una 25enne

Tre giovani tunisini arrestati per violenza sessuale compiuta durante il Concertone del Primo maggio svoltosi a Roma, in piazza San Giovanni. I tre ragazzi, approfittando della calca, hanno prima accerchiato una 25enne e poi l’hanno palpeggiata ripetutamente. L’episodio è stato notato da due poliziotti in borghese che sono intervenuti riuscendo a fermare la violenza e a far scattare le manette per gli autori dell’increscioso episodio.

Concertone Primo maggio, tre giovani arrestati per violenza sessuale

Due dei tre giovani arrestati hanno 24 anni, l’altro è un ragazzo di 22 anni. La banda di “maranza”, da quanto emerso, ha palpeggiato la ragazza 25enne, mentre quest’ultima si trovava dietro le transenne di fronte al palco, in attesa di entrare nella zona principale dell’arena allestita in piazza San Giovanni.

Le violenze sono state compiute mentre al Concertone erano in corso le esibizioni di Gazzelle e Lucio Corsi.

Fonte foto: ANSA Un’immagine dei controlli eseguiti al Concertone del Primo maggio

Le urla della vittima e l’intervento dei poliziotti in borghese

A notare l’atteggiamento dei tre giovani, che erano completamente ubriachi, sono stati due poliziotti in borghese del commissariato Esquilino. Gli agenti sono intervenuti dopo aver udito le grida della ragazza che stava chiedendo aiuto.

I due 24enni e il 22enne sono stati rintracciati a poca distanza dal luogo della violenza, mentre la vittima, che era andata al Concertone assieme a un’amica, è stata portata in ospedale in stato di stress emotivo.

Dopo che la 25enne ha riconosciuti i tre aggressori, per questi ultimi è scattato l’arresto in flagranza di reato.

L’accusa nei loro confronti è di violenza sessuale di gruppo. Lungo la mattinata di venerdì 2 maggio, a piazzale Clodio, c’è stata la convalida dell’arresto.

Roma, potenziati i servizi per controllare il territorio: pioggia di arresti

Inoltre i carabinieri della Capitale, in cui sono stati potenziati i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio, hanno nelle scorse ore arrestato otto persone sorprese in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, sei per borseggio, tre per resistenza e altre tre perché all’atto del controllo sono risultate destinatarie di ordinanza.

E ancora, sono scattate sette denunce, tre delle quali per droga, due nei confronti di individui che hanno tentato di borseggiare una turista, una con protagonista un uomo accusato di ricettazione e una nei confronti di una persona colta a spendere monete falsificate.

Altre dodici persone, sorprese con dosi di droga per uso personale, sono state segnalate al Prefetto.