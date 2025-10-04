Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto della Squadra Mobile di Modena: un 20enne è stato accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di una donna, fatti avvenuti il 19 agosto scorso presso il percorso “Vivi Natura” in località San Damaso, nei pressi delle Casse di espansione del fiume Panaro. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 3 ottobre, a seguito di un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, dopo una rapida e articolata attività investigativa.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 19 agosto, quando una donna, mentre percorreva in bicicletta il sentiero “Vivi Natura” a San Damaso, è stata improvvisamente spintonata e aggredita da un giovane. L’aggressore, dopo averla trascinata in una zona isolata e nascosta, le ha legato prima le mani e poi il collo con una corda, costringendola a subire una dolorosa violenza sessuale. Successivamente, il giovane si è dato alla fuga, portando via la bicicletta della vittima, dal valore di circa 4.500 euro, e abbandonando poco più avanti alcuni effetti personali della donna, tra cui il telefono cellulare.

Il pronto intervento delle forze dell’ordine

La vittima, nonostante il trauma subito, è riuscita a chiedere aiuto contattando immediatamente i servizi di emergenza 118 e 112, oltre alla Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Modena. La donna è stata soccorsa e trasportata al locale ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie e ha sporto denuncia, fornendo una dettagliata descrizione dell’aggressore. Grazie alle sue indicazioni, gli investigatori sono riusciti a realizzare un identikit del presunto autore del reato.

L’analisi delle celle telefoniche e l’identificazione dell’indagato

Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle celle telefoniche attivate nella zona al momento dell’aggressione. Tra le varie utenze rilevate, è emersa quella dell’indagato, la cui presenza risultava compatibile con l’orario e il luogo del delitto. Sulla base dell’identikit e dei dati telefonici raccolti, la Procura della Repubblica di Modena ha disposto, il 30 settembre, una perquisizione e il sequestro nei confronti del giovane, che è stato anche sottoposto a fotosegnalamento.

La perquisizione e il recupero della refurtiva

La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto nell’abitazione del sospettato la forcella della bicicletta sottratta alla vittima durante la rapina, oltre agli indumenti indossati dal giovane al momento della violenza sessuale. Grazie alle informazioni fornite dallo stesso indagato durante la perquisizione, è stato possibile recuperare anche il telaio della bicicletta, gettato in un canale a Castelfranco Emilia. Il recupero è stato effettuato con il supporto dei Vigili del Fuoco di Modena.

Il riconoscimento degli oggetti da parte della vittima

Dopo il recupero dei beni, la vittima è stata invitata presso gli uffici della Squadra Mobile, dove ha riconosciuto senza esitazione la forcella e il telaio della sua bicicletta, confermando ulteriormente la ricostruzione dei fatti da parte degli investigatori.

Le prove scientifiche e il confronto delle impronte digitali

Un ruolo fondamentale nelle indagini è stato svolto dalla Polizia Scientifica. Le impronte digitali dell’indagato sono state confrontate con quelle rilevate su alcuni oggetti della vittima, tra cui lo schermo del telefono cellulare e una lente degli occhiali, entrambi sequestrati durante il sopralluogo. Il confronto, eseguito dal Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Bologna, ha dato esito positivo, confermando la presenza del giovane sulla scena del reato.

L’emissione dell’ordinanza cautelare e l’arresto

Le prove raccolte hanno permesso alla Procura di avanzare rapidamente la richiesta di misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari. Il giorno successivo al deposito della richiesta, il giudice ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, emettendo l’ordinanza di custodia in carcere. Nel pomeriggio del 3 ottobre, la Squadra Mobile di Modena, su ordine del Pubblico Ministero, ha eseguito l’arresto, associando il giovane alla locale Casa Circondariale.

