Violenza sessuale al parco Tor Tre Teste di Roma, l’aggressore avrebbe stuprato anche una 44enne

L’autore della violenza sessuale che si è consumata al parco Tor Tre Teste di Roma lo scorso 24 agosto avrebbe stuprato una seconda vittima due giorni dopo. Stando alla testimonianza di una 44enne, il 26enne del Gambia l’avrebbe avvicinata con la scusa di chiederle una sigaretta mentre aspettava l’autobus. La vittima lo avrebbe successivamente individuato tramite riconoscimento fotografico.

Violenza sessuale al parco Tor Tre Teste a Roma: la testimonianza della seconda vittima

Il 26enne del Gambia che ha confessato la violenza sessuale avvenuta al parco Tor Tre Teste di Roma lo scorso 24 agosto avrebbe stuprato anche una seconda donna prima dell’arresto.

È quanto emerso grazie alla testimonianza di una donna di 44 anni, che ha denunciato la violenza avvenuta nelle prime ore del 26 agosto.

ANSA

Un fotogramma che ritrae il presunto responsabile dello stupro

La donna è stata raggiunta al pronto soccorso dai carabinieri di Roma Monte Mario, che ne hanno raccolto le dichiarazioni. La 44enne ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che la vittima ha descritto come uno straniero di probabile origine africana.

Lo stupro alla fermata dell’autobus

Secondo quanto riportato dalla 44enne, l’uomo l’avrebbe avvicinata sulla via Prenestina mentre aspettava l’autobus.

L’aggressore le avrebbe chiesto una sigaretta, per poi trascinarla con la forza in un vicolo, dove si sarebbe consumata la violenza, ripetuta e consumata su un cumulo di rifiuti.

La vittima ha anche fornito un identikit dell’uomo, che coincide con l’autore della violenza sessuale al parco Tor Tre Teste di Roma.

Inoltre, la donna ha fornito dettagli sugli abiti dell’aggressore, che coinciderebbero con quelli che il 26enne indossava al momento dell’arresto.

Il riconoscimento fotografico

La seconda vittima è stata successivamente invitata a confermare l’identità dell’aggressore mediante riconoscimento fotografico. In questa circostanza la donna lo ha riconosciuto senza esitazioni.

Il 26enne del Gambia, che si trova in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari e con status di protezione internazionale, oltre ad aver confessato la violenza sessuale al parco Tor Tre Teste di Roma, dovrà rispondere anche di questo secondo stupro.