Violenza sessuale all'uscita di una scuola di Verbania, ragazzine terrorizzate: 30enne le molesta e le bacia

E’ di un arresto per violenza sessuale il bilancio di un intervento della Polizia a Verbania. Un uomo di 30 anni, straniero, è stato fermato per aver molestato una minore di 11 anni nei pressi di una scuola.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato richiesto tramite il 112 da alcuni minori che avevano assistito alle molestie. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato l’uomo nei pressi di un bar, indicato dai presenti come l’autore dei fatti. L’uomo è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di alcol o droghe.

Denunce e testimonianze

Le pattuglie hanno raccolto le testimonianze dei presenti, invitandoli a recarsi in questura per formalizzare le denunce. I minori coinvolti, accompagnati dai genitori, hanno descritto l’accaduto, apparendo molto turbati. L’uomo, in stato di alterazione, aveva avvicinato diverse ragazzine con atteggiamenti molesti e, in alcuni casi, violenti.

Ricostruzione dei fatti

È emerso che l’uomo aveva tentato di scattare una foto a una minore e aveva insistito per ottenere il numero di telefono di un’altra, chiedendole un bacio. Al rifiuto della ragazza, l’uomo ha comunque tentato di baciarla sul volto. Durante la perquisizione, è stata trovata una dose di sostanza stupefacente, per cui è stato sanzionato amministrativamente.

Conseguenze legali

L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e posto agli arresti domiciliari, confermati dall’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre segnalato per molestie e ubriachezza molesta. Maggiori dettagli sull’accaduto sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

