Violenza sessuale alla fermata del bus, studente 14enne filma il suo aggressore e lo fa arrestare

A Reggio Emilia un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di uno studente di 14 anni, avvenuta alla fermata di un bus. Decisivi per l’indagine il video che il ragazzo è riuscito a filma­re e le immagini di videosorveglianza. L’uomo si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

La violenza sessuale alla fermata del bus

Circa un mese fa, nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre, un episodio di violenza sessuale ai danni di un minorenne è avvenuto a Reggio Emilia. La vittima è uno studente di 14 anni, aggredito mentre rientrava a casa dopo la scuola. I fatti si sono verificati nei pressi della fermata dell’autobus di via Settembrini, nella periferia cittadina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, il ragazzo era stato notato dall’aggressore già a bordo del mezzo pubblico. Una volta sceso dall’autobus, intorno alle 14, il quattordicenne si era incamminato verso casa. In quel frangente il 25enne lo avrebbe seguito e avvicinato con un pretesto, tentando di avviare una conversazione.

Il minore, intuendo una situazione di pericolo, ha cercato di allontanarsi. A quel punto, secondo l’accusa, l’uomo lo avrebbe raggiunto alle spalle, si sarebbe denudato e lo avrebbe palpeggiato nelle parti intime.

La reazione dello studente e il video girato con il telefono

La pronta reazione del quattordicenne ha impedito che l’aggressione proseguisse. Il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi all’interno di una gelateria nelle vicinanze, chiedendo aiuto. L’intervento dei passanti ha costretto l’uomo a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nei momenti immediatamente precedenti all’aggressione, lo studente è anche riuscito a filmare l’uomo con il proprio telefono cellulare. Il video, realizzato quando il ragazzo aveva già percepito le intenzioni dello sconosciuto, è diventato un elemento centrale dell’indagine.

Il racconto del minorenne ha trovato riscontro nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sull’autobus e negli esercizi commerciali della zona, oltre che nelle testimonianze raccolte dagli investigatori.

L’arresto del presunto aggressore

Gli elementi raccolti dagli investigatori della Squadra Mobile sono stati ritenuti sufficienti dalla Procura per delineare un quadro indiziario solido. L’autorità giudiziaria ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano di 25 anni, richiedente asilo e con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di un minore ed è stato arrestato nella giornata di venerdì.

Attualmente si trova detenuto in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Il procedimento è nella fase iniziale e per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.