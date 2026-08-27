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È stato eseguito un arresto per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore a Imperia, in seguito a un episodio avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 agosto. Un giovane di 19 anni, di origine straniera, è stato fermato dopo essere stato identificato come autore dell’aggressione avvenuta durante la “notte bianca” cittadina.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo mentre una ragazza minorenne, insieme a un’amica, stava tornando a casa a piedi dopo aver partecipato agli eventi della “notte bianca” nel centro di Imperia. Le due giovani sono state notate da un ragazzo, che avrebbe iniziato a seguirle per un lungo tratto.

Approfittando del momento in cui una delle due ragazze si è separata per rientrare nella propria abitazione, il giovane avrebbe atteso che la vittima rimanesse sola. A quel punto, l’ha raggiunta alle spalle, l’ha scaraventata a terra e ha compiuto atti di violenza sessuale toccandola nelle parti intime. Le urla della giovane hanno attirato l’attenzione di un cittadino, che ha prontamente chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 e si è avvicinato per mettere in fuga l’aggressore.

Le indagini della Polizia

La ragazza, ancora sotto shock, è stata ascoltata dagli agenti della Squadra mobile intervenuti sul posto. Nonostante la situazione, la vittima è riuscita a raccontare quanto accaduto e a fornire dettagli utili per l’identificazione dell’autore della violenza. Gli investigatori hanno quindi avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’identificazione e l’arresto

Grazie all’accurata ricostruzione degli spostamenti della vittima e del sospettato, la Polizia è riuscita a rintracciare il giovane in poche ore dall’aggressione. Il 19enne straniero è stato identificato e arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto responsabile di un grave episodio che ha scosso la comunità di Imperia.

IPA