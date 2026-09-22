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È stato eseguito un arresto per violenza sessuale a Crotone, dove un uomo impiegato come addetto alla sicurezza in una discoteca è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere. L’intervento è stato disposto dopo la denuncia presentata da una giovane turista, vittima dell’aggressione durante una serata danzante, e al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica.

Le indagini e la denuncia della vittima

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio lo scorso 8 agosto, quando una giovane turista si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando di aver subito una violenza sessuale nel corso di una serata trascorsa in una discoteca cittadina. La donna, accompagnata da alcuni amici, ha raccontato di essere stata avvicinata da un giovane che, poco dopo, avrebbe consumato l’abuso in un’area adiacente al locale.

L’attivazione del Codice Rosso e le prime misure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile ha immediatamente attivato la procedura prevista dal “Codice Rosso”, garantendo così la massima tutela alla persona offesa e avviando tempestivamente le indagini. Gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni della vittima, ascoltato testimoni e acquisito ulteriori elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

L’identificazione dell’indagato e la misura cautelare

Le attività investigative hanno permesso di individuare il presunto autore della violenza sessuale, un giovane che lavorava come addetto alla sicurezza all’interno della discoteca, insieme ad altri coetanei. È emerso che il gruppo non risultava in regola con le normative sul lavoro. Sulla base delle prove raccolte e delle dichiarazioni della vittima, la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, ha richiesto una misura cautelare, accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Crotone, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

Irregolarità nella gestione della sicurezza e sanzioni amministrative

Durante le indagini, sono emerse gravi irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza del locale. L’uomo arrestato, insieme ad altri soggetti, svolgeva attività di vigilanza e controllo degli accessi senza possedere i requisiti e le autorizzazioni richieste dalla legge. Per queste violazioni, la Polizia Amministrativa ha elevato sanzioni per un totale di euro 10.000,00 e ha coinvolto l’Ispettorato del Lavoro per ulteriori accertamenti in materia di lavoro irregolare.

Nella stessa discoteca, pochi giorni prima dell’episodio di violenza sessuale, si era verificata una rissa che aveva coinvolto diverse persone, destando particolare preoccupazione tra i cittadini. In seguito a questi fatti e alla luce degli atti istruttori, il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panivno, ha disposto la sospensione della licenza del locale per 15 giorni, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di episodi pericolosi per la collettività.

Un piano di controllo per la sicurezza della collettività

L’esecuzione della misura cautelare e i controlli sul territorio si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati predisposto dal Questore Panivno. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza reale e percepita dei cittadini, con particolare attenzione ai reati riconducibili al “Codice Rosso”. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel garantire tempestività d’azione e massima tutela alle vittime.

IPA