Eseguito un arresto per atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 50enne, nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, a seguito di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso.

L’esecuzione dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare della custodia in carcere è stata applicata nei confronti di un uomo di 50 anni, residente a Campobasso. L’indagato è accusato di atti persecutori ai danni di una donna della stessa età, anch’ella del capoluogo molisano. L’arresto è stato eseguito dal personale della Polizia di Stato di San Severo, su incarico della Squadra Mobile della Questura di Campobasso.

Nel pomeriggio del 20 dicembre 2025, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Campobasso. L’uomo è stato raggiunto dagli operatori della Polizia di Stato di San Severo, che hanno agito su delega della Squadra Mobile della Questura di Campobasso. L’indagato è ritenuto responsabile di violenza sessuale e lesioni personali aggravate nei confronti di una donna di 50 anni residente nel capoluogo.

La Procura della Repubblica di Campobasso ha sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime e prevenire l’escalation di comportamenti persecutori in reati ancora più gravi.

