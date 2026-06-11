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È stato eseguito un arresto a Milano nei confronti di un cittadino tunisino di 26 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna straniera. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e coordinata dal V Dipartimento. L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi legati all’ambito lavorativo.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano. L’attività investigativa ha avuto inizio dopo la denuncia presentata dalla vittima, una giovane donna straniera residente in città. I fatti risalgono al 14 aprile scorso, quando la donna ha subito una violenta aggressione in un’area pedonale situata nella zona Nord di Milano.

Dagli accertamenti svolti dagli investigatori è emerso che la vittima e l’indagato, entrambi ex colleghi di lavoro, si erano dati appuntamento per motivi professionali. L’uomo, cittadino tunisino di 26 anni, avrebbe condotto la donna in un luogo appartato, nei pressi di un garage. Qui, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente con schiaffi al volto e al collo, nonché con calci alle gambe e alle braccia. Successivamente, l’uomo l’avrebbe minacciata, scaraventata a terra e costretta a subire atti sessuali.

L’intervento delle autorità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha coordinato l’attività investigativa, che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato come gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per la dinamica dell’aggressione, avvenuta in un’area pedonale della zona Nord di Milano. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza e di collaborare con le autorità per garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA