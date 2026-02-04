Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Marsala, dove un cittadino sudanese è stato fermato per violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe molestato la titolare di una palestra e aggredito gli agenti intervenuti.

I fatti: la richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Marsala, quando una donna ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine dopo essere stata vittima di molestie nei pressi della palestra che gestisce.

La vicenda ha avuto inizio quando la titolare di una palestra di Marsala ha contattato la Polizia, denunciando di essere stata molestata da un cittadino di origine africana. Secondo quanto riferito dalla donna agli agenti, l’uomo – già conosciuto per precedenti episodi di disturbo ai clienti del centro fitness – l’avrebbe seguita all’interno della struttura e avrebbe compiuto atti di molestia sessuale, palpeggiandole i glutei.

L’identificazione e la reazione violenta

La Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha rintracciato rapidamente il presunto responsabile a poche centinaia di metri dalla palestra. Durante il controllo, l’uomo è risultato privo di documenti e ha rifiutato più volte di seguire gli agenti in Commissariato per l’identificazione. La situazione è degenerata quando il soggetto ha spintonato un poliziotto e si è scagliato contro un secondo agente, facendo cadere entrambi a terra. Nonostante sia stato ammanettato, ha continuato a opporre resistenza, colpendo gli operatori anche con calci fino all’arrivo in Commissariato.

Il sequestro dell’arma e le conseguenze per gli agenti

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una forbice in metallo appuntita, che è stata sequestrata. A seguito dell’aggressione, i due agenti coinvolti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 6 giorni.

L’identità dell’arrestato e i precedenti

Gli accertamenti hanno permesso di identificare il fermato come un cittadino sudanese, classe ’92, senza fissa dimora e già richiedente protezione internazionale. L’uomo risulta avere diversi precedenti per danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali aggravate, porto abusivo d’armi e getto di cose pericolose.

Le accuse e le misure adottate

Al termine delle formalità di rito, il sudanese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Procura della Repubblica per lesioni personali aggravate ai danni dei due agenti, per porto ingiustificato di arma (la forbice) e per violenza sessuale nei confronti della titolare della palestra. L’uomo è stato trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

All’esito dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. All’arrestato è stato imposto il divieto di dimora nel Comune di Marsala e l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.

Infine, è stato accertato che la presenza del cittadino sudanese in Italia era irregolare e clandestina. Per questo motivo, l’uomo è stato accompagnato presso il CPR di Trapani, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato nel suo paese d’origine.

IPA