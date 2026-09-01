Violenza sessuale su 13enne, dopo due giorni esce dal carcere. Meloni: “Chi lo spiega alla famiglia?”

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un commerciante di 42 anni è responsabile di una violenza sessuale su una 13enne in un minimarket di Torino, ripreso dalle telecamere insieme a un secondo episodio analogo su un’altra donna. Nonostante la richiesta di carcere del pm, il gip lo ha scarcerato dopo due notti. Durissimo il commento di Giorgia Meloni su Facebook, che promette solidarietà alla vittima.

La violenza sessuale di Torino

Sabato 29 agosto, nel quartiere Madonna di Campagna, estrema periferia Nord di Torino, una ragazzina di 13 anni è entrata in un minimarket del quartiere per acquistare alcune bibite destinate ai fratelli, ed è stata vittima di una violenza sessuale.

Approfittando dell’assenza di altri clienti e del titolare, il gestore del negozio, un uomo di 42 anni, l’avrebbe avvicinata con domande personali fino a costringerla a subire un abuso sessuale tra gli scaffali.

Una volta fuori dal locale, la giovane si è accasciata sul marciapiede, sopraffatta da nausea e panico. “Non riuscivo più a muovermi, mi sentivo disgustata” ha raccontato agli agenti intervenuti dopo la chiamata alla madre. Trasportata in ospedale, è stato attivato il “Protocollo Bambi”, la procedura dedicata alle vittime minorenni di violenza.

Incastrato dalle telecamere

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stato l’impianto di videosorveglianza del minimarket, che ha ripreso l’intera aggressione e ha svelato un secondo episodio analogo, avvenuto appena quaranta minuti prima ai danni di un’altra cliente adulta, che al momento non ha sporto denuncia e resta non identificata.

L’uomo è stato arrestato lo stesso giorno con l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima e trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno.

La scarcerazione e le polemiche

Nonostante la richiesta di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero Paolo Cappelli, che aveva evidenziato il concreto rischio di reiterazione del reato, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione dopo appena due notti di detenzione, con il solo obbligo di firma.

A pesare sulla decisione sarebbero stati l’assenza di precedenti penali dell’indagato, la collaborazione mostrata nella consegna dei filmati e quella che negli atti viene descritta come una forma di pentimento manifestato durante l’udienza.

Il provvedimento ha scatenato una bufera politica trasversale, con richieste di intervento rivolte al ministero della Giustizia arrivate anche da esponenti di opposizione. Il guardasigilli Carlo Nordio ha disposto l’invio di ispettori ministeriali presso il Tribunale di Torino per accertare le circostanze della decisione.

Il post di Giorgia Meloni

A intervenire pubblicamente è stata anche la premier Giorgia Meloni, che su Facebook ha commentato duramente l’esito della vicenda: “Una ragazzina di 13 anni esce di casa per comprare la merenda ai fratelli. Entra in un minimarket. Ne esce distrutta”.

La presidente del Consiglio ha sottolineato come ogni fase del procedimento avesse funzionato correttamente, dalle forze dell’ordine alla Procura, salvo poi essere vanificata dalla decisione del giudice. “Un provvedimento che la spezza in quarantotto ore, e noi non possiamo fare niente, se non inviare gli ispettori del Ministero, che è quello che stiamo facendo. Chi lo spiega a quella famiglia?”.