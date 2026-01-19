Violenza sessuale su 8 studentesse sotto i 14 anni in una scuola di Reggio Emilia, sospeso collaboratore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un collaboratore di una scuola di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dopo essere stato accusato di violenza sessuale: avrebbe indotto otto alunne, di età inferiore ai 14 anni, a subire atti sessuali. L’indagine dei carabinieri ha preso il via da una denuncia scattata dopo alcune confidenze fatte dalle alunne ai docenti.

L’accusa di violenza sessuale contro il collaboratore della scuola

I dettagli della vicenda sono riportati dal Corriere della Sera: il 28enne, collaboratore scolastico di una scuola media di Castelnovo di Sotto, è indagato per violenza sessuale aggravata e continuata.

Approfittando del suo ruolo all’interno dell’istituto scolastico, avrebbe abbracciato forzatamente le alunne, baciandole sul collo e sulle guance e trattenendole in luoghi isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni.

Stando a quanto riferito dagli investigatori, tra i mesi di ottobre e novembre del 2025, il collaboratore scolastico avrebbe tenuto “sistematici atteggiamenti inappropriati nei confronti di otto alunne e, sfruttando i momenti di minor sorveglianza nei corridoi, le avrebbe indotte a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a trattenerle in locali isolati”.

L’uomo, stando all’accusa, avrebbe instaurato “un clima di pressione psicologica, cercando di apparire come una figura di riferimento affettuosa, per confondere le giovani vittime e indurle al silenzio”.

Collaboratore scolastico sospeso per un anno a Reggio Emilia

Il collaboratore della scuola, indagato per violenza sessuale aggravata e continuata, è stato sospeso con effetto immediato dal pubblico servizio per un anno. Per il 28enne è scattato anche l’obbligo di dimora, con divieto di uscire nelle ore serali.

Le misure sono state richieste dalla Procura di Reggio Emilia, che sta coordinando il lavoro dei Carabinieri di Castelnovo di Sotto, che per primi hanno raccolto la denuncia.

Le confidenze, la denuncia e l’indagine dei Carabinieri

L’indagine dei Carabinieri sul collaboratore scolastico è partita da una denuncia, scattata dopo alcune confidenze fatte dalle alunne ad alcuni docenti della scuola della provincia di Reggio Emilia.

Stando agli inquirenti, le testimonianze e i riscontri emersi durante le indagini, condotte nel riserbo e con delicatezza, confermerebbero un quadro di abusi seriali nel periodo compreso tra ottobre e novembre 2025.