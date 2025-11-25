Violenza sessuale su donne straniere a Rimini, indagato dipendente della Prefettura dopo il "codice rosso"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale. Secondo l’accusa, il 61enne avrebbe abusato di alcune donne straniere che si rivolgevano nell’ufficio pubblico per delle pratiche. L’indagine è stata condotta dalla polizia di Rimini. La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Per lui è scattato il “codice rosso”.

Un uomo di 61 anni, dipendente della Prefettura di Rimini, sarebbe responsabile di violenza sessuale ai danni di alcune donne di origine straniera.

L’indagine, coordinata dal pm Davide Ercolani e condotta dalla Questura della città romagnola, si è conclusa oggi, 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. La vicenda è emersa dalla denuncia di una delle donne interessate.

iStock

Il centro di Rimini

Chiesti gli arresti domiciliari

Dopo aver raccolto la denuncia, la polizia ha svolto accertamenti sulla condotta del 61enne che hanno permesso di scoprire altri presunti casi di abusi.

L’accusa di violenza sessuale nei confronti del funzionario della Prefettura di Rimini è aggravata dal fatto di averla commessa nell’espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente.

Il 61enne verrà interrogato nel corso della settimana. “È un’indagine complessa, abbiamo avuto gli atti da poco per cui stiamo lavorando alla posizione difensiva in attesa dell’interrogatorio preventivo. E ovviamente le informazioni sono riservate”, ha commentato l’avvocata Claudia Puzone, che insieme ad Arianna Zanetti difende il funzionario della Prefettura di Rimini.

Violenza a Rimini, scattato il “codice rosso”

Per il 61enne è scattato il “codice rosso”, la normativa introdotta in Italia nel 2019 e messa a punto per garantire una tutela più rapida ed efficace alle vittime di violenza e di genere.

Questa legge ha introdotto una sorta di corsia preferenziale per i procedimenti che riguardano maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e altri reati contro la persona, imponendo alle autorità tempi di intervento più immediati. Oltre ad accelerare i tempi, la legge ha introdotto nuove fattispecie di reato, come il revenge porn e la costrizione al matrimonio.

Il “codice rosso”, scattato nel caso che ha coinvolto il funzionario della Prefettura di Rimini, mira a rafforzare l’attenzione istituzionale verso le situazioni a rischio e a garantire maggiore sicurezza e tutela a chi subisce abusi.