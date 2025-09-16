Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a cui ha fatto seguito la revoca del permesso di soggiorno a Brescia. L’episodio ha portato all’esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo nei confronti di un cittadino bengalese di 38 anni, residente regolarmente in città. Il provvedimento è stato adottato in seguito a una condanna per violenza sessuale su minore pronunciata dal Tribunale di Bucarest. L’uomo è stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi nel capoluogo lombardo, in attesa di essere estradato verso la Romania.

L’arresto e il mandato europeo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi quando gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno individuato e fermato il cittadino del Bangladesh, residente regolarmente sul territorio italiano. L’uomo era destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie romene, a seguito di una condanna definitiva per violenza sessuale ai danni di un minore.

La condanna e la procedura di estradizione

Il provvedimento di arresto, adottato dal Tribunale di Bucarest, prevedeva la cattura dell’uomo ai fini dell’estradizione e della consegna alle autorità romene. Dopo essere stato rintracciato nel capoluogo, il cittadino bengalese è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia per l’esecuzione delle procedure previste dal Mandato d’Arresto Europeo. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà in attesa di essere consegnato alle autorità del suo Paese d’origine.

La cooperazione internazionale e il ruolo delle forze dell’ordine

La tempestiva esecuzione del Mandato d’Arresto Europeo è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità giudiziarie europee. Come sottolineato dal Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e giustizia rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’efficacia delle attività di contrasto alla criminalità transnazionale. Attraverso le divisioni Interpol, Europol e S.I.RE.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale, i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie di tutto il mondo vengono inseriti in un’unica banca dati e resi esecutivi nel rispetto dei trattati internazionali.

Indagini in corso sulle modalità di ingresso e sui possibili legami criminali

Le indagini non si sono fermate all’arresto. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire le modalità di ingresso del cittadino bengalese nel territorio nazionale e per verificare se il suo arrivo possa essere collegato ad altre possibili azioni criminali. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire la rete di contatti e gli eventuali appoggi che avrebbero permesso all’uomo di soggiornare a Brescia.

Revoca del permesso di soggiorno e provvedimento di espulsione

Parallelamente all’arresto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti dell’uomo. Tale misura è stata adottata per consentire, in caso di un eventuale ritorno in Italia dopo l’estradizione, la sua immediata espulsione dal territorio nazionale. L’obiettivo è quello di prevenire il rischio che il soggetto possa commettere nuovi reati o costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.

Le dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia, sottolineando come la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine europee sia fondamentale per assicurare alla giustizia coloro che si sottraggono alle proprie responsabilità nei Paesi in cui hanno commesso reati. Grazie all’interscambio di informazioni e alla condivisione delle banche dati, è possibile dare esecuzione ai provvedimenti di cattura e garantire la custodia cautelare o l’espiazione della pena per i soggetti condannati.

Un caso che testimonia l’efficacia della cooperazione europea

L’arresto del cittadino bengalese rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini. L’azione congiunta delle forze di polizia italiane e delle autorità giudiziarie romene ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto condannato per un reato particolarmente grave come la violenza sessuale su minore. Allo stesso tempo, le misure adottate dalle autorità italiane, come la revoca del permesso di soggiorno e il provvedimento di espulsione, mirano a prevenire il rischio di recidiva e a tutelare la sicurezza della collettività.

Le procedure di identificazione e la detenzione in attesa di estradizione

Dopo l’arresto, il cittadino bengalese è stato sottoposto alle procedure di identificazione previste dalla legge. Una volta completate le formalità, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà detenuto fino alla conclusione delle procedure di estradizione e alla consegna alle autorità romene. Nel frattempo, proseguono le attività investigative per accertare eventuali responsabilità o legami con altre attività criminali sul territorio italiano.

Il ruolo delle banche dati internazionali e i trattati tra Stati

Come ricordato dal Questore Sartori, la possibilità di eseguire rapidamente i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie straniere è resa possibile dall’esistenza di banche dati internazionali condivise e dal rispetto dei trattati sottoscritti tra gli Stati. In questo modo, le forze di polizia possono agire in modo coordinato e tempestivo per assicurare alla giustizia i soggetti che si sottraggono alle proprie responsabilità penali.

Conclusioni

Il caso del cittadino bengalese arrestato a Brescia per violenza sessuale su minore e destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo rappresenta un esempio significativo dell’impegno delle forze dell’ordine italiane nella lotta alla criminalità internazionale. Grazie alla collaborazione con le autorità giudiziarie romene e all’utilizzo degli strumenti previsti dalla cooperazione europea, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto pericoloso e adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.

