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Un operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva, emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, con l’accusa di violenza sessuale ai danni di due pazienti. L’uomo, incensurato e nato nel 1980, avrebbe approfittato della vulnerabilità delle vittime durante la loro degenza ospedaliera. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza il 20 aprile 2026.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giovanni in Persiceto hanno dato esecuzione a una misura cautelare interdittiva nei confronti di un operatore socio sanitario in servizio presso una struttura ospedaliera locale. Il provvedimento, disposto dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, è stato adottato a seguito di gravi indizi raccolti durante le indagini preliminari.

L’accusa di violenza sessuale

L’uomo, classe 1980 e senza precedenti penali, è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. Secondo l’ipotesi accusatoria, ancora oggetto di approfondimento investigativo, il sanitario avrebbe compiuto atti riconducibili al reato di violenza sessuale in due distinti episodi, ai danni di altrettanti degenti. Le vittime, ricoverate presso la struttura ospedaliera, si trovavano in una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla loro ospedalizzazione, circostanza che l’indagato avrebbe sfruttato per mettere in atto le condotte contestate.

L’importanza della segnalazione tempestiva

La Questura ha sottolineato, nel comunicato, quanto sia fondamentale segnalare prontamente alle Forze di Polizia qualsiasi comportamento anomalo o sospetto, soprattutto quando riguarda persone in condizioni di fragilità. La tempestività delle segnalazioni può infatti consentire di interrompere sul nascere eventuali condotte criminali e di tutelare le potenziali vittime.

Strumenti di prevenzione e supporto

Per rafforzare la prevenzione e la repressione di reati ai danni di soggetti vulnerabili, la Questura dispone di uffici specializzati. In particolare, la Divisione Anticrimine si avvale dell’Ufficio Minori, impegnato in attività di prevenzione e sensibilizzazione, anche attraverso incontri nelle scuole e in altri luoghi frequentati da giovani. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della segnalazione, invitando studenti, genitori e insegnanti a rivolgersi alle Forze di Polizia in presenza di comportamenti sospetti.

IPA