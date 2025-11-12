Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nel corso dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato a Crotone, un uomo è stato arrestato per violenza sessuale su minorenne. Le operazioni, disposte dal Questore della provincia, sono state condotte nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati legati alla sicurezza urbana.

Controlli straordinari: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova. Il provvedimento ha riguardato un uomo già condannato in via definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale su minorenne.

L’arresto per violenza sessuale su minorenne

L’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato presso la propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile di Crotone. Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, dove sconterà la pena definitiva. L’operazione si inserisce in una serie di servizi mirati a garantire la sicurezza e a contrastare la commissione di reati gravi sul territorio.

Segnalazione per possesso di sostanze stupefacenti

Nella stessa giornata, i poliziotti della Questura di Crotone hanno segnalato al Prefetto una donna trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dei controlli, sono stati sequestrati 2,06 grammi di hashish, 0,60 grammi di cocaina e 0,10 grammi di ecstasy. La segnalazione rientra nell’attività di monitoraggio e prevenzione dello spaccio e del consumo di droghe, fenomeni che continuano a essere oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Denuncia per danneggiamento in una cooperativa cittadina

Contestualmente, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso una cooperativa cittadina a seguito di una segnalazione relativa a un uomo di nazionalità sudanese. L’uomo, dopo essersi introdotto nei locali senza autorizzazione, ha danneggiato una porta, un tavolo e alcune sedie. Gli operatori hanno accertato i danni e hanno proceduto a denunciare il soggetto all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento.

Un piano di controllo per la sicurezza urbana

L’attività della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine, incrementando la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastando ogni forma di illegalità legata al consumo e al traffico di droghe.

IPA