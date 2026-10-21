Violenza sessuale su una 12enne a Tivoli, arrestato il cugino del padre: gli abusi nella cameretta e in auto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia a Tivoli con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di appena 12 anni. Secondo quanto ricostruito, i fatti sarebbero avvenuti nel periodo in cui l’uomo, cugino del padre della dodicenne, era ospite nell’abitazione del parente. Gli abusi si sarebbero verificati principalmente in casa, nella cameretta della vittima, ma anche in auto, durante alcuni viaggi.

Violenza sessuale su una 12enne a Tivoli

Ospite in casa del cugino, avrebbe abusato della nipotina di appena 12 anni, costringendola a subire atti sessuali contro la propria volontà.

Per questo un uomo di 50 anni è stato arrestato a Tivoli dagli agenti della Squadra mobile di Roma con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Lo riporta Adnkronos.

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Arrestato cugino 50enne del padre

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli abusi sarebbero avvenuti nell’estate 2025, quando l’indagato, cugino del padre della vittima, era ospite insieme alla compagna nell’abitazione del parente.

Il 50enne avrebbe approfittato del contesto di convivenza, dei rapporti di parentela e della consolidata frequentazione con la ragazzina per abusare di lei.

Gli episodi contestati si sarebbero verificati principalmente nella camera da letto della dodicenne. Con il pretesto di salutarla, l’uomo si sarebbe intrattenuto più volte nella stanza, palpeggiando la giovane.

Non solo, altri abusi sarebbero avvenuti durante alcuni viaggi in auto verso la località di villeggiatura della famiglia.

Proprio nel corso di uno di questi spostamenti, la vittima sarebbe riuscita a filmare col cellulare quanto stava subendo. Un video poi acquisto dagli investigatori e diventato un elemento di prova a carico del 50enne.

Le indagini

Le indagini sono partite nello scorso aprile, a seguito della denuncia presentata dalla famiglia della vittima dopo aver appreso delle presunte violenze sessuali.

Gli elementi raccolti dai poliziotti della Squadra mobile della Questura di Roma hanno quindi portato all’ordinanza di custodia in carcere emessa nei confronti del 50enne.