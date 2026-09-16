Violenza sessuale tra gli Scavi di Pompei, custode si finge guida e abusa di un turista 17enne

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Si è finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e abusare del minorenne. Un custode del parco archeologico è stato arrestato ed è accusato di violenza sessuale aggravata. L’episodio risale al 16 agosto, l’uomo è stato portato nel carcere di Vallo della Lucania.

La violenza sessuale tra gli scavi di Pompei

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a Scafati (Salerno) l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese, nei confronti dell’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata.

Il 16 agosto il minorenne ha presentato una denuncia-querela ai militari dell’Arma del posto fisso presente negli scavi.

Stando a quanto appurato nel corso delle indagini, il custode avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica, in virtù anche della divisa da custode indossata in quel momento, proponendogli di visitare una delle domus normalmente chiuse al pubblico.

All’interno di questa area – è l’ipotesi avanzata dagli inquirenti – l’uomo avrebbe afferrato la vittima, nonostante i tentativi di difesa del giovane, costringendolo poi a subire violenza.

Cosa è successo nella domus chiusa al pubblico

Le indagini si sono avvalse delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco archeologico di Pompei, che hanno permesso di identificare il presunto autore.

L’uomo avrebbe portato il diciassettenne all’interno di una domus normalmente interdetta ai visitatori.

Come riporta il Corriere della Sera, una volta soli, secondo l’accusa, lo avrebbe “afferrato, palpeggiato e baciato“, ignorando il netto rifiuto e i tentativi di reazione del ragazzo, fino a “costringerlo con la forza a subire ripetuti atti sessuali”.

Le indagini sulla violenza sessuale

Il 16 settembre, a un mese dall’episodio, l’autore della presunta violenza sessuale è stato individuato e arrestato.

Il custode è stato portato nel carcere di Vallo della Lucania.

Prosegue l’attività della Procura di Torre Annunziata per ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Le indagini dei carabinieri hanno comunque permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di raccogliere gli elementi ritenuti sufficienti dal gip per disporre la misura più grave della custodia in carcere.