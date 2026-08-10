Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di sette soggetti indagati e di gravi accuse di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. I provvedimenti sono stati eseguiti a Modica e Catania, coinvolgendo il presidente di un’associazione del terzo settore e sei tra volontari e operatori del servizio civile universale, tutti in servizio presso un centro diurno per disabili psichici e persone con disturbi dello spettro autistico.

Le accuse: maltrattamenti e abuso di professione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza applicativa di misure cautelari è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura. In particolare, due persone sono state sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, mentre cinque volontari sono stati colpiti da un provvedimento interdittivo che vieta loro, per un anno, di svolgere attività lavorative o di volontariato che comportino contatti diretti con soggetti fragili.

I destinatari delle misure cautelari sono gravemente indiziati, allo stato degli atti e nella fase attuale del procedimento, di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Le condotte illecite contestate riguardano la gestione di una struttura socioassistenziale destinata all’accoglienza di persone vulnerabili con disabilità psichiche e neurologiche.

L’indagine e le modalità investigative

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ragusa e svolte dal NAS di Ragusa, sono state condotte attraverso servizi di osservazione, pedinamenti, ispezioni e attività tecniche di intercettazione telefonica e ambientale. Queste attività hanno permesso di ricostruire le presunte condotte illecite attribuite agli indagati nella gestione del centro diurno.

L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dei servizi disposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, in collaborazione con il Ministero della Salute, con l’obiettivo di monitorare la corretta gestione dei centri di cura e abilitazione destinati a persone affette da disturbi dello spettro autistico. L’indagine ha preso avvio da una verifica ispettiva presso un centro diurno della provincia iblea, che ha subito evidenziato carenze organizzative e un contesto potenzialmente idoneo a favorire comportamenti pregiudizievoli per l’incolumità fisica e psichica degli ospiti.

Le condotte contestate

Nel corso degli accertamenti sono emerse gravi criticità nella gestione della struttura. In particolare, è stata documentata la reiterazione di condotte vessatorie e umilianti ai danni degli ospiti, consistite sia in violenze fisiche – come schiaffi, pugni, spinte e calci – sia in abusi verbali, caratterizzati da urla e minacce. Questi comportamenti avrebbero provocato nelle vittime uno stato di sofferenza psicologica prolungata.

Irregolarità nella gestione sanitaria

Le indagini hanno inoltre accertato gravi irregolarità nella gestione sanitaria della struttura, risultata inadeguata e potenzialmente pericolosa. È stato infatti documentato l’esercizio abusivo della professione infermieristica da parte di personale privo dei necessari titoli abilitativi, che avrebbe somministrato arbitrariamente terapie farmacologiche agli ospiti.

Non sono mancati rilievi anche sotto il profilo igienico-sanitario: tra le criticità più gravi, il rinvenimento di roditori all’interno di sacchi di iuta contenenti dolciumi destinati agli ospiti, episodio avvenuto durante la preparazione delle festività dell’Epifania.

Le misure adottate e il quadro giudiziario

Alla luce degli elementi raccolti, sono state disposte due misure cautelari degli arresti domiciliari e cinque misure interdittive della durata di un anno a carico di altrettanti volontari. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e nel contrasto alle irregolarità nel settore sociosanitario, a salvaguardia della dignità, della salute e dell’incolumità dei cittadini più fragili.

L’operazione, che ha coinvolto le città di Modica e Catania, rappresenta un nuovo capitolo nell’attività di controllo e prevenzione delle irregolarità nei centri di assistenza per persone con disabilità, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante a tutela dei più deboli.

IPA