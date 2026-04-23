Violenza sul treno Foggia-Bari, quattro minori colpiti da misure cautelari

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È di quattro minori sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, avviata dopo una rapina e una violenza privata avvenute il 28 febbraio 2026 su un treno regionale tra Foggia e Bari. I giovani, tutti originari di Bisceglie e di età compresa tra 16 e 17 anni, sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di gravi reati ai danni di un coetaneo.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e ha visto impegnati gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire l’episodio avvenuto il 28 febbraio 2026 a bordo di un treno regionale in viaggio lungo la tratta Foggia–Bari.

L’aggressione a bordo treno

I quattro minori sarebbero saliti sul convoglio presso la stazione ferroviaria di Trani. Una volta a bordo, avrebbero preso di mira un giovane passeggero, che sarebbe stato dapprima minacciato e accerchiato. Successivamente, il gruppo avrebbe aggredito fisicamente la vittima, sottraendole alcuni effetti personali, tra cui un telefono cellulare e una collanina in oro. L’azione, secondo gli inquirenti, si è configurata come rapina, violenza privata e lesioni personali.

La fuga della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

Giunti nella stazione di Bisceglie, la vittima è riuscita a divincolarsi dal gruppo e a chiedere aiuto, utilizzando il telefono cellulare di un altro viaggiatore per contattare il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato accompagnato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Le misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria

All’esito degli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa per tre minori, tutti incensurati. Per il quarto ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato invece disposto il collocamento in comunità. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

IPA