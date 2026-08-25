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Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nella serata del 24 agosto a Rimini. Un cittadino marocchino è stato fermato dopo aver sottratto un cellulare in spiaggia e aver aggredito un bagnino nel tentativo di fuggire.

L’intervento sulla spiaggia di Rimini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona di Torre Pedrera, a Rimini, intorno alle ore 19 del 24 agosto.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la richiesta di aiuto è partita da un cittadino che aveva lasciato il proprio zaino su un tavolino in spiaggia, con il cellulare riposto nelle tasche laterali.

L’uomo ha notato un individuo aggirarsi nei pressi dello zaino e, poco dopo, si è accorto della scomparsa del telefono. Insieme al bagnino, ha iniziato a cercare il presunto autore del furto.

La ricerca ha portato il proprietario del telefono e il bagnino a raggiungere il sospettato, che ha reagito in modo violento: per tentare la fuga, ha colpito con diverse manate il bagnino, rendendosi responsabile di aggressione e aggravando così la propria posizione con il reato di rapina.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Nel frattempo, una volante della Polizia è giunta sul posto e ha trovato un gruppo di tre persone che cercavano di trattenere il cittadino nordafricano, il quale tentava di divincolarsi per scappare. Gli agenti sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccare l’uomo e a farlo salire sull’auto di servizio.

Durante l’intervento, il sospettato, sentendo l’arrivo della Polizia, ha abbandonato a terra un asciugamano all’interno del quale era nascosto il telefono rubato. Gli agenti hanno recuperato il cellulare e lo hanno restituito al legittimo proprietario.

Identificazione e precedenti dell’arrestato

Una volta condotto in Questura per i rilievi fotodattiloscopici, il cittadino marocchino è stato identificato e sottoposto a controlli nei sistemi informativi interforze. È emerso che l’uomo era già gravato da numerosi precedenti penali e pregiudizi di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Al termine delle procedure, il soggetto è stato arrestato per rapina e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.

IPA