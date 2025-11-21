Violenza sulle donne in Italia, i dati Istat fanno paura: oltre 6 milioni l'hanno subita almeno una volta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Istat ha diffuso i nuovi dati sulla violenza sulle donne in Italia. In base all’ultima rilevazione più di 6 milioni di donne italiane di età compresa tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una volta nella vita una violenza di tipo fisico o sessuale. Il 5,7% delle donne ha subito uno stupro o un tentato stupro.

La terza indagine sulla violenza contro le donne

L’Istat ha reso noto i dati della terza edizione dell’Indagine sulla violenza contro le donne, denominata “Sicurezza delle donne”. L’indagine è ancora in corso per la parte relativa alle donne straniere che, per la particolare condizione linguistica e culturale, saranno intervistate di persona.

Le cittadine italiane (circa 17.500 persone di 16-75 anni) sono state intervistate telefonicamente tra marzo e agosto 2025. I risultati complessivi saranno divulgati nel 2026, una volta completate le interviste sulle donne straniere.

ANSA

La Farnesina illuminata di rosso il 25 novembre 2024, per la Giornata contro la violenza sulle donne.

I dati della violenza sulle donne in Italia

L’Istat ha reso noto che, in base alle stime preliminari dell’ultima rilevazione effettuata, “sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni di età). Il 18,8% ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali. Tra quest’ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne”.

Le violenze subite dalle donne variano in base al livello di gravità: per quelle fisiche si va dalle minacce ai tentativi di strangolamento o soffocamento, mentre per le violenze sessuali si passa dalle molestie con contatto fisico non voluto (19,2%) fino agli stupri o ai tentati stupri (come già detto, subiti dal 5,7% delle donne).

I dati sulla violenza sulle donne in Italia nella coppia

Dall’indagine Istat è emerso, inoltre, che, considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 12,6% le donne vittime di violenza fisica o sessuale nell’ambito della coppia. Dai partner le donne subiscono anche violenza psicologica (17,9%) e violenza economica (6,6%).

Le donne subiscono violenza sia nella coppia (come detto, il 12,6% delle donne che hanno o hanno avuto partner) sia al di fuori della coppia (26,5% delle donne) da altri uomini, come parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti.