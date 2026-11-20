Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Violenza sulle donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila sceglie di accendere i riflettori sulla difficoltà che le donne incontrano nel chiedere aiuto per interrompere una relazione violenta e ottenere sostegno e protezione, troppo spesso aggravata dalla vittimizzazione secondaria. La campagna “Io non denuncio se” dà voce agli ostacoli concreti che ancora oggi impediscono a tante donne di denunciare la violenza subita. Io non denuncio se non vengo creduta. Se rischio di perdere i miei figli. Se non ho un posto dove andare. Se economicamente dipendo da lui. Se non mi sento protetta. Se non ho il supporto di un Centro Antiviolenza specializzato.

Da queste domande nasce la campagna “Io non denuncio se”, che pone attenzione sugli ostacoli concreti che ancora oggi impediscono a tante donne di denunciare la violenza subita. La fondazione evidenzia che denunciare non dovrebbe mai significare sentirsi responsabili delle umiliazioni e dei torti ricevuti.

È proprio su queste condizioni che la Fondazione Una Nessuna Centomila lavora ogni giorno, aiutando concretamente i Centri Antiviolenza: presidi territoriali fondamentali, in cui le donne trovano ascolto, accoglienza e supporto professionale per affrontare la violenza e ricostruire la propria autonomia. Si tratta di realtà che necessitano di risorse, competenze e sostegno per continuare a fare la differenza.

Protagoniste della nuova campagna sono le operatrici di tanti Centri Antiviolenza italiani. Donne che conoscono le paure e i rischi che si nascondono dietro una mancata denuncia. La campagna è stata realizzata dall’agenzia HOBO. Nello spot le operatrici scandiscono le frasi che hanno udito tante volte da coloro che hanno chiesto aiuto: “Io non denuncio se rischio di perdere i miei figli”, “economicamente dipendo da lui”, “rischio di non essere creduta”, “non ho il supporto di un centro antiviolenza specializzato”. E l’invito che chiude: “dona anche tu contro la violenza sulle donne”.