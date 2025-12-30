Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei minorenni sono stati sottoposti a misure cautelari per resistenza aggravata e lesioni a Pubblico Ufficiale in seguito a episodi avvenuti durante manifestazioni studentesche e cortei politici. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, dopo una serie di scontri che hanno visto coinvolti studenti e forze dell’ordine in diverse occasioni tra settembre e novembre.

Le misure cautelari e le indagini in corso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna gli agenti della Questura di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno dato esecuzione a un provvedimento di permanenza in casa emesso dal G.I.P. minorile nei confronti di 6 minorenni di età compresa tra 16 e 17 anni. I giovani sono indagati a vario titolo per i reati di resistenza aggravata e lesioni a Pubblico Ufficiale. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e, come sottolineato dalle autorità, tutti i soggetti coinvolti sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.

Gli scontri davanti al liceo Einstein

Il primo episodio contestato risale alla mattina del 27 ottobre, quando all’esterno del liceo “A. Einstein” di via Bologna 183, un gruppo di studenti ha interrotto un’attività di volantinaggio organizzata da “Gioventù Nazionale Torino – sezione D’Annunzio”. In quell’occasione, una decina di studenti, aderenti al “Kollettivo Einstein”, ha ostacolato la propaganda politica, rendendo necessario l’intervento degli agenti della Digos.

Gli operatori sono stati aggrediti con calci e spinte e hanno proceduto al fermo di uno degli attivisti. Durante il tentativo di allontanarsi dalla zona per accompagnare il fermato in Questura, alcuni dei destinatari della misura cautelare hanno continuato a opporre resistenza agli agenti, tanto da richiedere l’intervento del Reparto Mobile, che ha dovuto respingere i manifestanti. In seguito agli scontri, due operatori della Digos hanno riportato ferite con prognosi di 3 giorni ciascuno e un operatore del Reparto Mobile ha avuto una prognosi di 4 giorni.

L’irruzione nella Città Metropolitana e il corteo “NO MELONI DAY”

Il secondo episodio per cui è stata disposta la misura cautelare riguarda quanto avvenuto il 14 novembre scorso, durante la fase conclusiva del corteo “NO MELONI DAY”. In quell’occasione, i manifestanti, tra cui uno dei destinatari della misura, hanno tentato di accedere senza autorizzazione all’interno della Città Metropolitana di Torino attraverso una porta carraia che conduce al garage della sede istituzionale. Gli operatori del Reparto Mobile sono stati aggrediti con calci, colpi di asta di bandiera e lanci di oggetti, tra cui sellini di bicicletta e un estintore, il cui gas è stato utilizzato contro il personale di Polizia. In seguito a questi fatti, 9 operatori del Reparto Mobile hanno riportato ferite con prognosi di 7 giorni ciascuno. In quella stessa circostanza, è stato effettuato l’arresto in flagranza differita di uno dei manifestanti maggiorenne.

Altri episodi contestati: occupazioni e irruzione

Oltre ai due principali episodi, le perquisizioni domiciliari eseguite contestualmente alle misure cautelari hanno riguardato anche altri fatti per cui i minorenni sono indagati. Tra questi, l’occupazione dei binari della stazione ferroviaria Porta Nuova durante una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla il 22 settembre 2025, e l’occupazione dei binari della stazione ferroviaria Porta Susa il 24 settembre 2025. Un ulteriore episodio riguarda l’irruzione all’interno della sede de “La Stampa” avvenuta il 28 novembre 2025.

IPA