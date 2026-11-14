Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Digos sta eseguendo oltre 50 perquisizioni in 13 città, riferisce l’Ansa. Le verifiche riguardano giovani, anche minorenni, ritenuti dagli investigatori tra i promotori o gli istigatori delle violenze avvenute durante le manifestazioni delle scorse settimane. Secondo Repubblica, a indirizzare gli accertamenti sono stati l’esame dei filmati e l’attività sui social.

A Torino, nell’abitazione di un 17enne identificato attraverso le riprese, gli agenti hanno trovato coltelli, una pistola a pallini e martelletti frangivetro. Al momento, secondo Repubblica, il ritrovamento non ha dato luogo a contestazioni. Il ragazzo, individuato tra i manifestanti a volto coperto, è stato denunciato per travisamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Le perquisizioni coincidono con una nuova giornata di mobilitazioni. A Milano è previsto un corteo per la Palestina e contro il riarmo, a Torino si manifesta contro il carovita e la spesa militare. A Roma è in programma la Climate Parade per la giustizia climatica e sociale. A Parma, al corteo per la remigrazione si affianca un controcorteo.

ANSA