Violenze alle manifestazioni, oltre 50 perquisizioni della Digos in 13 città: coinvolti anche alcuni minorenni
Digos in azione: oltre 50 perquisizioni in 13 città per violenze nei cortei, coinvolti anche minorenni
La Digos sta eseguendo oltre 50 perquisizioni in 13 città, riferisce l’Ansa. Le verifiche riguardano giovani, anche minorenni, ritenuti dagli investigatori tra i promotori o gli istigatori delle violenze avvenute durante le manifestazioni delle scorse settimane. Secondo Repubblica, a indirizzare gli accertamenti sono stati l’esame dei filmati e l’attività sui social.
A Torino, nell’abitazione di un 17enne identificato attraverso le riprese, gli agenti hanno trovato coltelli, una pistola a pallini e martelletti frangivetro. Al momento, secondo Repubblica, il ritrovamento non ha dato luogo a contestazioni. Il ragazzo, individuato tra i manifestanti a volto coperto, è stato denunciato per travisamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Le perquisizioni coincidono con una nuova giornata di mobilitazioni. A Milano è previsto un corteo per la Palestina e contro il riarmo, a Torino si manifesta contro il carovita e la spesa militare. A Roma è in programma la Climate Parade per la giustizia climatica e sociale. A Parma, al corteo per la remigrazione si affianca un controcorteo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.