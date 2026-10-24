Violenze e clienti con precedenti nel locale in centro a Ravanusa vicino ad Agrigento: chiuso per 10 giorni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Episodi di violenza tra giovani avventori, comportamenti irrispettosi verso le forze dell’ordine e clienti con pesanti precedenti. Per questo a Ravanusa, vicino ad Agrigento, il questore ha sospeso per 10 giorni l’attività di un locale di somministrazione di alimenti e bevande nel centro del paese, ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico.

Ravanusa, il locale chiuso dal questore di Agrigento

Come riporta la Polizia di Stato, il provvedimento è stato firmato dal questore Tommaso Palumbo in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A proporlo sono stati i carabinieri della stazione di Ravanusa, che lo hanno poi eseguito insieme alla Divisione Polizia amministrativa della Questura.

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Nelle pertinenze del locale si erano verificati più episodi di violenza che avevano coinvolto giovani clienti.

I controlli avevano documentato anche la presenza di persone con rilevanti precedenti penali e di polizia.

Violenze e mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine

Secondo la Questura, gli episodi hanno mostrato condotte gravemente lesive del rispetto dovuto alle forze dell’ordine.

La loro gravità ha fatto ritenere concreto e attuale il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione serve a tutelare la sicurezza della collettività, con un’attenzione particolare ai ragazzi che frequentano il locale.

IPA