Violenze e clienti con precedenti nel locale in centro a Ravanusa vicino ad Agrigento: chiuso per 10 giorni
Sospeso per dieci giorni un esercizio pubblico dopo episodi di violenza e la presenza di persone con precedenti penali e di polizia.
Episodi di violenza tra giovani avventori, comportamenti irrispettosi verso le forze dell’ordine e clienti con pesanti precedenti. Per questo a Ravanusa, vicino ad Agrigento, il questore ha sospeso per 10 giorni l’attività di un locale di somministrazione di alimenti e bevande nel centro del paese, ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico.
- Ravanusa, il locale chiuso dal questore di Agrigento
- Violenze e mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine
Ravanusa, il locale chiuso dal questore di Agrigento
Come riporta la Polizia di Stato, il provvedimento è stato firmato dal questore Tommaso Palumbo in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
A proporlo sono stati i carabinieri della stazione di Ravanusa, che lo hanno poi eseguito insieme alla Divisione Polizia amministrativa della Questura.
Nelle pertinenze del locale si erano verificati più episodi di violenza che avevano coinvolto giovani clienti.
I controlli avevano documentato anche la presenza di persone con rilevanti precedenti penali e di polizia.
Violenze e mancanza di rispetto verso le forze dell’ordine
Secondo la Questura, gli episodi hanno mostrato condotte gravemente lesive del rispetto dovuto alle forze dell’ordine.
La loro gravità ha fatto ritenere concreto e attuale il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La sospensione serve a tutelare la sicurezza della collettività, con un’attenzione particolare ai ragazzi che frequentano il locale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.