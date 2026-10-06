L’operazione condotta all’alba del 6 ottobre dalla Digos di Torino, relativa agli scontri registrati il 24 maggio durante il derby della Mole tra Torino e Juventus, ha portato all’esecuzione di oltre venti obblighi di firma e a circa quaranta Daspo. I provvedimenti della polizia hanno colpito sia la tifoseria organizzata granata sia quella bianconera, compresi gli esponenti di storici gruppi ultras come i Viking e i Drughi. Le misure cautelari e i divieti di accesso alle manifestazioni sportive sono stati notificati nel capoluogo piemontese e in diverse altre località del Nord Italia, tra cui Milano e Genova. Le tensioni erano esplose prima del fischio d’inizio in piazzale San Gabriele di Gorizia, con disordini che avevano visto i tifosi juventini scontrarsi con le forze dell’ordine e venire a contatto con il corteo dei sostenitori del Torino diretto alla curva Maratona. Durante le fasi più concitate degli scontri era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, raggiunto da un lacrimogeno ad altezza uomo.

ANSA