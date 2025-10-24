Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato eseguito dai Carabinieri a Frignano, dove un uomo di 30 anni è stato fermato con l’accusa di aver sottoposto la madre convivente a ripetute vessazioni e richieste di denaro. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha richiesto l’intervento urgente dei militari, che hanno colto l’uomo in flagranza di reato.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico Europeo di pronto intervento “112”. I militari della Stazione di Frignano sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione della vittima, riuscendo a bloccare il presunto responsabile mentre era ancora in corso l’ennesimo episodio di violenza.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottoposto da tempo la madre anziana a continue vessazioni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, le condotte contestate riguardano sia pressanti richieste di denaro sia frequenti episodi di violenza fisica e verbale. Nonostante le aggressioni non fossero mai state refertate in precedenza, la situazione familiare era diventata insostenibile, fino a sfociare nell’ultimo grave episodio che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

Nel primo pomeriggio di ieri, una chiamata di emergenza ha segnalato l’ennesima situazione di pericolo all’interno dell’abitazione di Frignano. I militari sono giunti rapidamente sul posto e hanno sorpreso l’uomo in flagranza di reato. Dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le condizioni della vittima

La madre dell’arrestato, visibilmente scossa per quanto accaduto, è stata affidata alle cure dei servizi sociali locali. Gli operatori si occuperanno di fornirle assistenza e supporto psicologico, per aiutarla a superare il trauma subito e garantirle la necessaria protezione.

IPA