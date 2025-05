Violenze e minacce all'ex e al suo avvocato, per un 40enne di Ancona scatta la sorveglianza speciale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo italiano di circa 40 anni sottoposto a Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza ad Ancona. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori atti persecutori e violenze.

Dettagli della misura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Ancona, Capocasa, ha proposto la misura di prevenzione nei confronti dell’uomo per le sue condotte violente. Il provvedimento, della durata di due anni, include il divieto di soggiorno nella Provincia di Ancona e il divieto di avvicinamento alle persone offese, oltre al divieto di comunicare con esse in qualsiasi forma.

Conferma del Tribunale

A seguito della proposta del Questore, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale ha confermato la pericolosità sociale dell’uomo, subordinando la misura all’obbligo di presentazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza almeno bisettimanale. L’uomo è attualmente indiziato del delitto di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e dell’avvocato di lei.

Episodi di violenza

In uno degli ultimi episodi, avvenuto lo scorso 2 aprile, le Volanti della Questura erano intervenute nel parcheggio degli Archi dove l’uomo aveva aggredito l’avvocato della sua ex compagna. L’uomo l’aveva minacciata e le aveva stretto le mani al collo, portando la donna a presentare denuncia querela.

Misure precedenti e aggravamento

L’uomo si era reso protagonista di ulteriori episodi di violenza verbale nei confronti della sua ex e dei suoi parenti, generando in lei un forte stato di timore. Nonostante le misure cautelari del divieto di avvicinamento e di comunicazione, l’uomo le aveva disattese. Di conseguenza, gli era stato applicato il braccialetto elettronico, ma anche questa misura era stata elusa. Il Gip aveva quindi disposto l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere, dove l’uomo si trova attualmente recluso.

Fonte foto: IPA