Violenze nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, 7 agenti della polizia penitenziaria condannati per tortura

Condannati per tortura sette agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Nella sentenza di primo grado sulle violenze commesse all’interno del Casa circondariale del capoluogo piemontese sono state comminate pene dai due anni e otto mesi fino a un massimo di tre anni e quattro mesi di reclusione per i responsabili degli episodi. Il processo si è chiuso con un’altra condanna per rivelazione di atti d’ufficio per un altro imputato, oltre a sei proscioglimenti per non aver commesso il fatto e per prescrizione.

Il processo sulle violenze nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino

La vicenda giudiziaria ha avuto origine dalle segnalazioni dell’allora garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, su casi di violenza che si sarebbero verificati tra il 2017 e il 2019 ai danni di detenuti del padiglione C, area del Lorusso e Cutugno destinata ai reclusi per reati di natura sessuale.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, e riportato da Ansa, alcune guardie della casa circondariale avrebbero compiuto anche atti di tortura contro 11 persone.

Gli agenti condannati

Fattispecie di reato confermata dai giudici per sette imputati, mentre un ottavo è stato condannato a una pena di 5 mesi per rivelazione di atti d’ufficio.

Il tribunale ha disposto inoltre risarcimenti provvisionali pari a 40mila euro, mentre alcuni condannati dovranno inoltre risarcire le vittime, l’associazione Antigone e il garante comunale, regionale e nazionale delle persone private della libertà personale insieme al ministero della Giustizia, con cifre che saranno definite in un successivo processo civile.

Una sentenza che per l’attuale garante dei detenuti del Comune di Torino, Diletta Berardinelli, svolge “una funzione fondamentale, ovvero quella di fare luce su fatti che a volte rimangono nell’ombra”.

Secondo l’autorità, “il punto centrale resta politico e culturale”, prima ancora che giuridico, per la necessità di monitorare e intervenire su un sistema carcerario in stato di sovraffollamento cronico e in condizioni degradanti, che può aumentare il rischio di portare a tensioni e violazioni.

Per Berardinelli, infatti, “non deve passare il messaggio che comportamenti contrari al rispetto della dignità delle persone private della libertà possano essere tollerati o considerati inevitabili”

Il reato di tortura

Il sostituto procuratore Francesco Pelosi aveva chiesto per gli imputati 14 condanne con pene fino a sei anni di carcere, con accuse a vario titolo dei reati di tortura, abuso di autorità, lesioni, violenza privata, stato di incapacità procurato mediante violenza, favoreggiamento, omessa denuncia e rivelazione di segreti d’ufficio.

“Ci riserviamo di leggere le motivazioni ma è una sentenza nella quale in punta di diritto la fattispecie di tortura non ci sembra integrata” ha commentato l’avvocato Antonio Genovese, tra i legali difensori insieme aBeatrice Rinaudo, Enrico Calabrese e Antonio Mencobello.