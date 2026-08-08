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Sospensione per 15 giorni il provvedimento urgente adottato dal Questore della provincia di Lecce nei confronti di una nota discoteca di Gallipoli, a seguito di numerosi episodi criminosi e turbative dell’ordine pubblico. Il provvedimento, notificato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, è stato emesso per garantire la sicurezza dei frequentatori, soprattutto in vista di imminenti eventi con ospiti di richiamo.

Le motivazioni del provvedimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione delle attività della discoteca è stata decisa dopo le proposte avanzate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli e dalla Compagnia Carabinieri della stessa città. La decisione è maturata a seguito di molteplici e gravi episodi criminosi e di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica che si sono verificati durante la stagione estiva all’interno e nei pressi del locale.

L’intervento si è reso necessario per arginare la ripetitività dei reati segnalati all’Autorità Giudiziaria e per tutelare l’incolumità dei frequentatori, tra cui molti giovani e minorenni, soprattutto in previsione dei prossimi eventi programmati.

Le indagini e i fatti accertati

Le attività investigative condotte dall’Arma dei Carabinieri hanno permesso di documentare due violenze sessuali ai danni di minori, avvenute nel parcheggio della struttura nel luglio 2026. In uno dei casi, la vittima aveva chiesto aiuto al personale del locale, ma era stata scoraggiata dal contattare le forze dell’ordine, circostanza che ha ritardato i soccorsi e l’avvio delle indagini. Questo comportamento ha provocato una reazione violenta da parte degli amici della vittima, che hanno rintracciato l’aggressore presso la sua abitazione, generando gravi disordini pubblici.

Nel secondo episodio, la vittima minorenne aveva consumato tre cocktail alcolici somministrati dal personale della discoteca e pagati con carta di credito, in violazione delle norme a tutela dei minori.

Furti e criminalità diffusa

Dalla seconda metà di giugno, la Stazione Carabinieri di Gallipoli ha raccolto 20 denunce per furti di portafogli, monili e telefoni cellulari perpetrati all’interno della discoteca. Parallelamente, il Commissariato di Pubblica Sicurezza ha segnalato furti con strappo di collanine, commessi da soggetti legati alla criminalità diffusa, prevalentemente provenienti da altre regioni. Per questi episodi è stato deferito un responsabile.

Risse, lesioni e interventi sanitari

Nel corso della stagione estiva sono stati accertati diversi casi di lesioni personali e risse. Particolarmente grave è stato un violento scontro avvenuto il 19 luglio 2026, iniziato nella sala da ballo e proseguito all’esterno, dove la vittima è stata inseguita lungo via delle dune fino a dover essere trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. In quell’occasione, le forze dell’ordine hanno soccorso diversi avventori feriti, tra cui un minore colpito all’addome.

Nella stessa data, la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S. della Questura ha effettuato ispezioni che hanno rilevato irregolarità formali e sostanziali: tra queste, l’impiego di un addetto alla sicurezza non iscritto nell’elenco prefettizio, l’ostruzione di un’uscita di emergenza causata da un’auto in sosta e la somministrazione di alcolici a una diciassettenne senza verifica del documento d’identità. Quest’ultimo fatto ha comportato la contestazione di un illecito amministrativo al titolare della discoteca.

Ulteriori episodi e controlli

Il 20 luglio si è verificata un’ulteriore rissa che ha causato lesioni e traumi a un altro minorenne. Le indagini su questo episodio hanno portato al deferimento di due persone, una delle quali, già nota alle forze dell’ordine per precedenti, è stata controllata il 22 luglio nei pressi del parcheggio insieme ad altri soggetti pregiudicati, tra cui uno già destinatario di Avviso Orale del Questore.

Emergenza sanitaria e rischi per la salute

L’analisi dei dati sanitari ha evidenziato un quadro di concreto e attuale pericolo per la salute pubblica: tra il 4 e il 20 luglio 2026 la Centrale Operativa del 118 ha registrato 17 richieste di soccorso presso la discoteca e nelle aree limitrofe, quasi tutte per gravi intossicazioni etiliche, stati di incoscienza e alterazioni psicofisiche che hanno richiesto il trasporto urgente in ospedale.

Irregolarità amministrative e precedenti

Gli accertamenti dell’Arma dei Carabinieri hanno inoltre rivelato la presenza di soggetti con precedenti di polizia tra i componenti della compagine aziendale della discoteca. Inoltre, già in passato si erano verificati episodi analoghi: il 24 agosto 2022 la discoteca era stata oggetto di una sospensione di 15 giorni, mentre il 24 settembre 2024 era stata emessa una formale diffida nei confronti della stessa attività.

La decisione delle autorità

Alla luce dei recenti e gravissimi eventi, la temporanea chiusura della discoteca è stata ritenuta indispensabile dal Questore per interrompere una situazione di oggettivo e persistente pericolo per la sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., mira a tutelare l’ordine pubblico e la salute dei frequentatori, in particolare dei più giovani.

IPA