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Un arresto e una misura cautelare in carcere sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Cassino nei confronti di un uomo di 30 anni, accusato di gravi comportamenti violenti contro i familiari e i vicini di casa. L’intervento è stato disposto dopo che le indagini hanno evidenziato un’escalation di episodi che nessun precedente provvedimento era riuscito a fermare.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare in carcere è stata eseguita nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno raggiunto il trentenne presso l’ospedale di Cassino, dove era ricoverato in seguito a un episodio di escandescenza.

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire una lunga serie di comportamenti violenti perpetrati dall’uomo ai danni dei suoi familiari. Secondo quanto emerso, la situazione si sarebbe aggravata nell’ultimo anno, coinvolgendo anche i vicini di casa e dando luogo a una vera e propria escalation di atti criminali che ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

L’escalation e l’intervento della Polizia

Nonostante i precedenti interventi delle forze dell’ordine, nessuna misura era riuscita a contenere la pericolosità del soggetto, che avrebbe continuato a mettere in atto comportamenti violenti sia in ambito familiare che nel contesto condominiale. L’ultimo episodio, che ha richiesto il ricovero dell’uomo presso l’ospedale di Cassino, ha rappresentato il punto di svolta che ha portato all’esecuzione della misura cautelare.

La misura cautelare e la posizione dell’indagato

Dopo averlo prelevato dal nosocomio, gli agenti hanno trasferito il trentenne nella locale Casa Circondariale, ponendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA