Violenze sulla compagna a Monza anche davanti ai figli, espulso dall'Italia dopo le condanne
Espulso un cittadino srilankese da Monza per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Provvedimento eseguito dalla Polizia.
È stato eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino srilankese, condannato per maltrattamenti, lesioni aggravate e atti violenti contro la compagna, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato allontanato dal territorio nazionale il 25 settembre 2026 dalla Polizia di Stato di Monza e della Brianza, su disposizione del Prefetto locale.
Espulsione eseguita dalla Polizia di Stato
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il cittadino srilankese è stato accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza. Il provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto, è stato eseguito dopo che l’uomo era stato raggiunto da plurime condanne per maltrattamenti, lesioni aggravate e atti violenti nei confronti della compagna.
Condanne per violenze domestiche e resistenza a pubblico ufficiale
L’uomo si era reso protagonista di molteplici e reiterate condotte vessatorie, minacce e violenze domestiche, spesso aggravate dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. In alcune circostanze, aveva utilizzato anche armi bianche per perpetrare le sue azioni. Gli episodi di maltrattamenti e violenze si erano verificati anche in presenza dei figli minori della coppia, aumentando la gravità della situazione.
Interventi delle Forze dell’ordine e resistenza
Durante i vari interventi delle Forze dell’ordine, chiamate in soccorso della donna, il cittadino srilankese aveva opposto resistenza a pubblico ufficiale, aggravando ulteriormente la sua posizione giudiziaria. Le autorità hanno documentato diversi episodi di resistenza e atti violenti nei confronti degli agenti intervenuti.
Accompagnamento alla frontiera e allontanamento definitivo
Al termine degli adempimenti di competenza, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza ha accompagnato lo straniero alla frontiera aerea di Milano Malpensa. Da lì, l’uomo è stato definitivamente allontanato dal territorio nazionale, in esecuzione del provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.