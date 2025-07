Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cremona, è stato notificato dai Carabinieri di Scandolara Ravara dopo le denunce presentate dalla vittima a fine giugno. La misura cautelare è stata adottata per garantire la sicurezza della donna, che aveva segnalato una lunga serie di comportamenti violenti e minacciosi da parte dell’ex partner.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando la donna si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare una situazione di persecuzione e violenza che si protraeva da oltre un anno. La relazione sentimentale, durata poco più di un anno, era stata caratterizzata da episodi di gelosia ossessiva e comportamenti aggressivi, culminati in veri e propri atti di minaccia e aggressione.

La relazione e l’escalation della violenza

La donna ha raccontato ai Carabinieri che già nelle prime fasi della relazione l’uomo aveva manifestato una gelosia eccessiva, arrivando a controllarla sul luogo di lavoro e a seguirla nei suoi spostamenti. In più occasioni, l’ex compagno l’ha insultata, minacciata e persino aggredita fisicamente, anche in luoghi pubblici e davanti ad altre persone. Gli episodi di violenza sono stati aggravati dall’abuso di alcol da parte dell’uomo, che spesso si trovava in stato di alterazione durante questi atti.

Le conseguenze per la vittima e le sue amiche

Non solo la donna, ma anche alcune sue amiche sono rimaste coinvolte nelle aggressioni, riportando ferite nel tentativo di difenderla. La vittima ha riferito di aver cambiato radicalmente le proprie abitudini di vita per paura di subire ulteriori episodi di violenza, vivendo in uno stato di costante ansia e preoccupazione per la propria incolumità.

Le minacce dopo la fine della relazione

Dopo la rottura, le persecuzioni non si sono fermate. L’uomo ha continuato a tormentare la ex compagna attraverso i social network, inviando numerosi messaggi minatori e ingiuriosi. La donna, temendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente, ha deciso di presentare una querela ai Carabinieri, sottolineando la pericolosità dell’ex partner e il timore che potesse commettere gesti ancora più gravi.

Le indagini e il provvedimento cautelare

I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo elementi che confermavano quanto denunciato dalla vittima. Sono state acquisite testimonianze e prove che hanno permesso di delineare un quadro chiaro della situazione. L’autorità giudiziaria, valutata la gravità e la ripetitività delle azioni, ha deciso di emettere un provvedimento restrittivo a tutela della donna.

Il ruolo del Questore e i precedenti ammonimenti

Già in passato, l’uomo era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Cremona, ma ciò non aveva sortito alcun effetto sul suo comportamento. Nonostante l’ammonimento, aveva continuato a minacciare la ex compagna, appostandosi sotto casa e sul luogo di lavoro per controllarne i movimenti.

La decisione del Tribunale e le misure adottate

Alla luce dei fatti, il Tribunale di Cremona ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con lei. Inoltre, per garantire un controllo più efficace, è stato applicato all’uomo il braccialetto elettronico, che consente alle forze dell’ordine di monitorare costantemente i suoi spostamenti.

La notifica del provvedimento e la tutela della vittima

Il provvedimento è stato notificato senza indugi dai Carabinieri di Scandolara Ravara, che hanno così assicurato una maggiore tutela alla donna, già profondamente provata dal grave turbamento psicologico causato dalle continue persecuzioni e minacce. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di prevenire possibili ulteriori episodi di violenza e di restituire alla vittima un minimo di serenità.

Un caso che richiama l’attenzione sulla violenza di genere

Questa vicenda rappresenta purtroppo solo uno dei tanti casi di violenza di genere che si registrano quotidianamente nel nostro Paese. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di persecuzione, minaccia o aggressione, affinché si possa intervenire in modo efficace e prevenire conseguenze ancora più gravi.

Il supporto delle istituzioni e delle forze dell’ordine

Le istituzioni e le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella tutela delle vittime di violenza domestica e stalking, offrendo supporto e protezione a chi si trova in situazioni di pericolo. L’applicazione di misure come il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle persone esposte a rischi concreti.

Conclusioni

Il caso di Scandolara Ravara dimostra l’efficacia delle misure cautelari adottate dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di persecuzione e violenza nei confronti delle donne. La collaborazione tra vittime, istituzioni e operatori della sicurezza si conferma essenziale per prevenire tragedie e tutelare i diritti fondamentali delle persone.

IPA