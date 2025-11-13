Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 42 anni è stato posto agli arresti domiciliari a seguito di gravi episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie a Vittoria. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che l’indagato aveva violato le restrizioni imposte per tutelare la donna.

Le misure cautelari e i fatti contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un uomo di 42 anni residente a Vittoria era stato sottoposto a una misura cautelare che prevedeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, l’applicazione del braccialetto elettronico e l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna. Inoltre, gli era stato imposto il divieto di comunicare con la consorte con qualsiasi mezzo.

Le accuse e la ricostruzione degli episodi

Il provvedimento era stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato di episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della moglie, una donna di 37 anni. In particolare, il 10 ottobre scorso, l’uomo aveva aggredito la consorte al culmine di un diverbio, provocandole lesioni personali che avevano richiesto l’intervento dei sanitari. Oltre all’aggressione, l’uomo aveva minacciato di morte la donna, dichiarando la volontà di incendiare la sua autovettura e i beni personali ancora presenti nell’abitazione coniugale.

Le indagini e la denuncia della vittima

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, il personale del Commissariato P.S. di Vittoria ha avviato le indagini, riuscendo a riscontrare i fatti denunciati e a ricostruire un quadro probatorio a carico dell’indagato. Gli accertamenti hanno confermato la fondatezza delle accuse di violenza e minacce rivolte alla donna.

La violazione delle prescrizioni e l’aggravamento della misura

Nel corso dei controlli ordinari sui soggetti sottoposti a misure restrittive, gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato che l’uomo aveva violato le prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare. Le violazioni sono state segnalate alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’aggravamento della misura cautelare. Di conseguenza, è stato emesso un provvedimento che dispone l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato.

