Vipera della sabbia, quanto è velenosa e perché si chiama anche "vipera cornuta"

Un 30enne di San Marino è stato morso da una vipera della sabbia, un serpente velenoso che deteneva illegalmente in casa. La vipera della sabbia è un serpente appartenente alla famiglia dei Viperidi, diffuso in Nord Africa e in alcune aree del Medio Oriente. È conosciuta anche come vipera cornuta, per via di due corna posizionate sulla testa, sopra agli occhi.

Dove vive la vipera della sabbia

La ceraste cornuta, conosciuta (nome scientifico Cerastes cerastes), conosciuta più comunemente come vipera della sabbia, è un serpente velenoso appartenente alla famiglia dei Viperidi.

La vipera della sabbia è diffusa nei paesi del Nord Africa, dal Marocco al Sudan, e in alcune aree del Medio Oriente, in particolare nella penisola araba.

La vipera della sabbia è chiamata anche vipera cornuta

Non è presente in Italia, dove può venire confusa con la vipera dal corno (Vipera ammodytes), diffusa soprattutto nel Nord Est.

La vipera della sabbia vive nelle zone desertiche, fino a 1500 metri di quota, e predilige aree dove è possibile trovare ombra e temperature più moderate, come le oasi.

Si nasconde spesso sotto la sabbia, da dove può scattare per catturare le sue prede: lucertole, piccoli roditori e uccelli.

Come è fatta

La vipera della sabbia è un serpente dal corpo largo e tozzo e di lunghezza ridotta, tra i 30 e i 60 centimetri.

La parte superiore del corpo, rivestita di squame, è di colore giallo o bruno, con delle macchie marroni più scure disposte in modo regolare. Una livrea che le permette di mimetizzarsi perfettamente nel deserto.

La parte inferiore è invece biancastra, una colorazione che attira meno calore stando a contatto con la sabbia rovente, consentendo alla vipera di muoversi anche quando le temperature sono molto alte.

Perché è chiamata anche vipera cornuta

La testa è quasi piatta, con il muso largo e dalla forma triangolare e gli occhi ai lati.

Questa specie di serpente è chiamata anche vipera cornuta per una via di una caratteristica distintiva: due corna posizionate sulla testa, sopra agli occhi, che a volte possono essere anche solo accennate.

Quanto è velenosa

La vipera della sabbia tendenzialmente non è aggressiva ma se minacciata può attaccare e mordere. Il suo morso è velenoso ma non mortale per l’uomo.

Nella maggioranza dei casi non provoca grandi conseguenze, solitamente un edema e un forte dolore nella zona attorno al morso.

In alcuni casi le tossine possono avere effetti più consistenti, come emorragia, necrosi, vomito e problemi di coagulazione del sangue.