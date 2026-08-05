Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nei mesi estivi la caccia allo scontrino pazzo è ormai un appuntamento immancabile sulle piattaforme social. Tra caffè pagati a peso d’oro nei bar del centro o supplementi bizzarri per il taglio di un tramezzino, gli utenti sono sempre pronti a indignarsi e a condividere. Da alcuni giorni è diventato virale uno scontrino dall’importo monstre di ben 689.235,43 euro, attribuito al famosissimo stabilimento balneare Le Club 55 di Ramatuelle, nei pressi di Saint-Tropez. A ricondividerlo è stata anche la giornalista Rita Cavallaro: ma ci sono (tanti) elementi che mostrano come sia falso.

Gli errori matematici: la prima prova del falso scontrino

Lo scontrino ha raccolto migliaia di interazioni, scatenando accesi dibattiti sul turismo d’élite e sui prezzi folli delle località VIP, ma basta analizzare i dati riportati sulla ricevuta per rendersi conto che ci si trova davanti a un clamoroso falso, confezionato ad arte per generare traffico e reazioni.

A smascherare la bufala non è solo l’assurdità della cifra finale, ma prima di tutto una banalissima operazione aritmetica. Nei moderni locali commerciali, i registratori di cassa e i software gestionali calcolano in automatico il totale e le imposte. Nello scontrino in questione, invece, i numeri non corrispondono in alcun modo:

Imponibile dichiarato (TOTAL HT): 324.870,43 €

IVA al 10% (TVA 10%): 32.487,04 €

IVA al 20% (TVA 20%): 66.070,90 €

Somma reale corretta: 423.428,37 €

Totale riportato (TOTAL TTC): 689.235,43 €

Il totale esposto sul documento supera la reale somma degli addendi di oltre 265 mila euro. Si tratta di un errore di calcolo colossale che nessun software di cassa fiscale potrebbe mai generare, confermando l’alterazione manuale della cifra finale.

Quantità impossibili

Proseguendo nella lettura della comanda emergono ulteriori dettagli paradossali. L’intestazione indica un tavolo prenotato per 15 persone. Eppure, i quantitativi di cibo e bevande richiesti sarebbero improponibili persino per un banchetto di nozze.

Risultano ordinate ben 52 bottiglie di Champagne Krug, 6 di Dom Pérignon Rosé, 6 del pregiatissimo vino Romanée-Conti e decine di altre etichette di altissimo livello, per un totale complessivo di circa 90 bottiglie. In sostanza, una media surreale di 6 bottiglie intere a testa.

A questo si aggiungono 5 chilogrammi di Caviale Beluga Almas (suddivisi in 5 confezioni da 1 kg al valore di oltre 11 mila euro l’una), una scorta di rarità assoluta che pochissimi ristoranti al mondo mantengono in pronta consegna in simili volumi.

La cifra ritoccata

Infine, c’è il dettaglio visivo decisivo: la stringa con la cifra del totale (689 235,43 EUR) mostra un font, un’interlinea e una nitidezza nettamente diversi da quelli del resto della stampata. Segno evidente che l’immagine è stata modificata al computer sovrapponendo una cifra inventata al valore originale.