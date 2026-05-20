Virginia Raggi e Chiara Appendino, tensioni nel M5S e contatti con Alessandro Di Battista? Ipotesi e smentite
Frattura nel M5S: Virginia Raggi e Chiara Appendino criticano l'asse con il Pd. Contatti con Alessandro Di Battista e l'associazione Schierarsi
Le ex sindache Virginia Raggi e Chiara Appendino aprono la frattura nel M5S, contestando la linea di Giuseppe Conte e l’alleanza con il centrosinistra. Le due esponenti sono in costante contatto con Alessandro Di Battista, che tramite l’associazione Schierarsi tesse una rete alternativa, mentre a Roma la base dissidente si ribella ai patti siglati per il Campidoglio.
- Virginia Raggi e le chat romane del M5S
- Il rapporto tra Raggi e Conte
- La posizione di Chiara Appendino
Virginia Raggi e le chat romane del M5S
Come riporta il quotidiano Libero, il malcontento della vecchia guardia grillina si concentra soprattutto nella chat “il Movimento romano”, dove ex collaboratori di peso come Enrico Stefano e Alessandra Agnello attaccano duramente la svolta governista in Campidoglio.
Nel mirino c’è l’accordo strutturale con il centrosinistra per sostenere un eventuale secondo mandato del sindaco Roberto Gualtieri, un’intesa che prevede l’assegnazione dell’assessorato allo Sport al consigliere pentastellato Paolo Ferrara.
Virginia Raggi partecipa attivamente a questo coro di dissenso, rifiutando l’abbraccio politico con il Partito Democratico e Italia Viva.
Il rapporto tra Raggi e Conte
L’ex prima cittadina della Capitale cerca uno spazio autonomo e, secondo le ultime indiscrezioni, punterebbe a una candidatura blindata per il Parlamento in vista delle elezioni politiche del 2027.
La strada intrapresa appare tuttavia in salita a causa della forte diffidenza reciproca con il leader Giuseppe Conte.
Il capo politico del Movimento 5 Stelle, nel contesto laziale, preferisce infatti dare priorità a figure storicamente più allineate al progetto del Campo largo e decisamente ostili alla Raggi, come l’ex senatrice Paola Taverna e il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri.
La posizione di Chiara Appendino
Se a Roma lo scontro è frontale, a Torino Chiara Appendino veste i panni della “cattiva coscienza” del M5S.
Pur restando interna al partito, la parlamentare contesta la leadership criticando la mancata attenzione a temi sociali come la “Millionaire tax” e ribadendo il suo fermo no a ogni accordo con Matteo Renzi.
In questa scissione strisciante si inserisce la tela diplomatica che starebbe tessendo Alessandro Di Battista.
Come scrive Il Foglio, il fondatore di Schierarsi, in contatto anche con Francesca Albanese e Ignazio Marino, continua a contare le proprie forze insieme alle due ex sindache per costruire un polo alternativo e radicale.