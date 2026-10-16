Virginio, il nuovo singolo e il podcast: “Amici mi ha fatto conoscere ma ho sempre cercato me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Restare fedeli a se stessi non significa necessariamente rimanere uguali. A volte bisogna persino imparare a diffidare delle proprie certezze, riconoscere che alcune convinzioni, difese per anni, possono trasformarsi in limiti. Virginio, vincitore della decima edizione di Amici, ha attraversato stagioni diverse della propria vita e della propria carriera, cercando di non perdere quel legame con la musica che, prima ancora di diventare un mestiere, era un modo per riconoscersi. Non sempre è stato semplice, soprattutto quando le aspettative degli altri hanno cominciato a pesare sulle sue scelte. Lo incontriamo in occasione dell’uscita di Dio nella pioggia, il nuovo singolo che intreccia il pop italiano alle sonorità messicane, e di Grazie al caso, il podcast disponibile su RaiPlay Sound. Due progetti che raccontano interessi diversi e restituiscono qualcosa del suo percorso, anche umano. Perché Virginio, parlando di musica, finisce inevitabilmente per parlare di sé, delle rinunce che ha accettato e di quelle che, forse, oggi non sarebbe più disposto a fare. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie c’è il rapporto con il successo, che non ha mai considerato necessariamente sinonimo di fama, ma anche la difficoltà di difendere la propria identità in un ambiente nel quale i numeri sembrano avere sempre l’ultima parola. C’è il bisogno di libertà, quello di sentirsi a casa anche quando si è lontani dagli affetti, e la consapevolezza di avere un carattere che, qualche volta, gli rende più difficile andare incontro agli altri. Poi il discorso si fa più personale. Parliamo del corpo, dell’amore, del coming out e di quanto possa essere complicato arrivare ad accettarsi senza sentirsi obbligati a dare spiegazioni. Virginio non cerca di presentarsi come un uomo che ha trovato tutte le risposte. Riconosce alcune proprie rigidità, racconta ciò che è cambiato e ciò che continua a metterlo in difficoltà. E, quando smette di riguardare soltanto la musica, lascia spazio a un uomo che, pur conoscendosi meglio rispetto al passato, non ha ancora smesso di interrogarsi.

Dio nella pioggia: che ruolo ha questa canzone nel suo percorso artistico?

“È un brano molto importante per me, soprattutto in questa fase della mia carriera. Ho scelto di fondere le sonorità latine con il pop italiano perché amo sperimentare e mi incuriosisce scoprire come tradizioni musicali apparentemente lontane, come quella dei mariachi, possano convivere con una melodia tipicamente italiana. Il risultato mi piace molto. Inoltre, questa canzone unisce due mondi che fanno parte della mia vita artistica. Da qualche tempo canto anche in spagnolo, esploro il mercato latinoamericano e quello statunitense e ricevo attestati di stima che mi rendono orgoglioso. Mi emoziona soprattutto vedere quanto il pubblico continui a seguirmi e a sostenermi anche quando mi esprimo in un’altra lingua. Non lo considero affatto scontato”.

In che modo questa contaminazione musicale ha influenzato la nascita di Dio nella pioggia?

“Unire questi due mondi mi è sembrato naturale. La canzone è nata in italiano, poi l’ho tradotta e adattata in spagnolo. Insieme al produttore Jhomer Ríos abbiamo sperimentato questa fusione di sonorità. Quando ho deciso di pubblicare il brano anche in Italia, mi sono chiesto perché avrei dovuto modificarne la produzione. Era nato con quell’identità musicale e volevo conservarla. Inizialmente pensavo che l’impiego dei mariachi nel pop italiano fosse una novità. Poi, durante la presentazione della serie sugli 883, mi sono reso conto che anche Nord sud ovest est comincia proprio con quelle sonorità. Non avevo mai fatto questo collegamento. Naturalmente, l’utilizzo è molto diverso: il loro brano è vivace e movimentato, mentre Dio nella pioggia ha un’atmosfera malinconica e intima. Mi affascina vedere come gli stessi strumenti possano dare vita a emozioni tanto differenti”.

Come vive, invece, il suo continuo status di viaggiatore?

“Per prima cosa bisogna amare i viaggi, perché sono continuamente con la valigia in mano. Fortunatamente, adoro viaggiare e scoprire nuove realtà. Ricordo ancora l’emozione del primo concerto a Città del Messico e le esperienze vissute a Miami. Ogni partenza porta con sé la curiosità di scoprire che cosa mi aspetta, ed è proprio questo a darmi energia. In fondo, ho sempre desiderato cantare anche in altre lingue. A un certo punto si sono create le condizioni giuste e ho capito che era arrivato il momento. È successo tutto in modo naturale, senza forzature, ma con tanto lavoro”.

Quanto è stato importante imparare lo spagnolo per entrare in contatto con un pubblico diverso?

“Moltissimo. Ho studiato lo spagnolo perché credo sia fondamentale comprendere davvero ciò che si canta. Un tempo la musica italiana arrivava oltreoceano quasi automaticamente e non sempre agli artisti veniva richiesto di conoscere la lingua del pubblico a cui si rivolgevano. Alcuni la imparavano, altri no. Per me, invece, studiarla è diventata una passione, anche perché fino a quattro anni fa praticamente non la parlavo. Oggi poter comunicare direttamente con chi mi ascolta è una soddisfazione enorme”.

In Dio nella pioggia, la pioggia assume un significato che va oltre il fenomeno naturale. Anche nella vita quotidiana tende a cercare un senso più profondo negli eventi?

“Assolutamente sì. Per me gli episodi quotidiani non si esauriscono mai in ciò che appare. Cerco sempre un significato ulteriore, un legame con altri avvenimenti, magari anche quando quel collegamento non esiste. È uno dei motivi per cui ho iniziato anche il podcast Grazie al caso con la Rai: volevo esplorare il concetto di casualità e chiedermi se ciò che consideriamo una coincidenza lo sia davvero. Forse siamo destinati a vivere determinate esperienze, oppure no. Chi può saperlo? Mi piace pensare che tutto sia connesso. Non considero casuale neppure il fatto che l’uscita della canzone e quella del podcast siano avvenute a un solo giorno di distanza”.

La canzone contiene anche un messaggio di speranza per il futuro.

“La considero una sorta di lettera positiva al futuro. Viviamo in un periodo storico in cui tendiamo a immaginare ciò che verrà in termini catastrofici. Pensiamo alle macchine, ai cambiamenti, alle possibili conseguenze del progresso, spesso con paura. Ma chi può sapere davvero che cosa accadrà? Vorrei provare a raccontare, e a raccontarci, anche un domani migliore, in cui siamo più liberi, esiste maggiore uguaglianza e abbiamo superato alcuni condizionamenti che oggi sembrano insormontabili”.

Foto: Marco Melfi / US: Daniela Turchetti

Ma lei crede che esista un destino oppure che siano le nostre scelte a determinare il percorso della vita?

“Ho sempre creduto, e continuo a credere, nell’esistenza di un destino. Penso che ciascuno di noi nasca con una propria natura, una sorta di direzione interiore. Naturalmente esiste anche il libero arbitrio: non significa che sia tutto già scritto o che non si possa cambiare strada. Possiamo scegliere di seguire un percorso diverso da quello che sentiamo nostro, ma credo che, nel profondo, sappiamo sempre a che cosa apparteniamo”.

Che rapporto ha con il suo caos interiore? La musica lo placa oppure lo alimenta?

“La musica è la traduzione del caos che vivo quotidianamente. Ho una caratteristica particolare: agli altri appaio quasi sempre calmo, ma dentro non lo sono affatto. O meglio, ho alcune certezze su me stesso che probabilmente mi fanno sembrare una persona tranquilla, quando in realtà sono soprattutto sicuro di determinati aspetti della mia identità. Questo, però, non significa che non abbia un tumulto interiore, anzi. Scrivere musica è il mio modo di trasformare in espressione artistica ciò che mi accade intorno, spesso anche inconsciamente”.

È successo anche con Dio nella pioggia?

“Sì. Ricordo che, quando vidi V per Vendetta, rimasi profondamente colpito dalla scena della lettera di Valerie, in cui si parla di Dio nella pioggia. Quell’immagine mi è rimasta dentro e, evidentemente, ha generato un’inquietudine che a un certo punto ho sentito il bisogno di trasformare in una canzone. È curioso, perché V per Vendetta è un film distopico, mentre Dio nella pioggia racconta, per certi versi, un mondo utopico. Il caos, comunque, mi accompagna sempre e dubito che riuscirò mai a liberarmene. Ma va bene così. Probabilmente, senza quella parte di me, non saprei nemmeno chi sono. E penso che, in forme diverse, valga un po’ per tutti”.

Questa continua trasformazione delle esperienze in musica finisce per coinvolgere anche le persone che le stanno vicino?

“In fondo, anche lei, quando rielaborerà questa conversazione per trasformarla in un’intervista, farà qualcosa di simile: interpreterà ciò che ci siamo detti attraverso la sua sensibilità e il suo modo di raccontare. È un processo che mettiamo in atto continuamente, persino quando parliamo con un amico. Naturalmente, nel mio lavoro bisogna prestare un po’ più di attenzione. Il mio compagno, per esempio, quando siamo in compagnia, ripete spesso: ‘Attenzione a quello che dite, perché poi finite in una canzone’. E non ha tutti i torti!”.

Nel testo della canzone parla di persone «abbandonate e libere», due condizioni apparentemente opposte. Per lei possono coincidere?

“Non credo siano necessariamente così distanti. Quando qualcuno o qualcosa ci abbandona, in un certo senso ci rende anche liberi. E non mi riferisco soltanto a una persona, ma anche a un’idea, a un legame o a un condizionamento. È questo il significato che volevo dare al verso. Personalmente, non mi sono mai sentito abbandonato nell’accezione dolorosa del termine. Ho sempre avuto la fortuna di essere circondato da persone che mi amano e che continuano a esserci. Forse è stata fortuna, forse me lo sono anche meritato, non lo so. Qui viene fuori la terapia! (ride, ndr). Se invece intendiamo l’abbandono come capacità di lasciarsi andare, allora mi riconosco pienamente in quella condizione”.

Lei si è sentito abbandonato in questa accezione?

“Sì, perché per me essere ‘abbandonati e liberi’ significa aver lasciato andare ciò che ci tratteneva ed essere stati, a nostra volta, lasciati andare. Capisco che la parola ‘abbandono’ richiami immediatamente una sofferenza, ma può contenere anche un significato positivo. Quando si è soli, si può soffrire, certo, ma si è anche liberi, almeno in molti casi. Forse è un ragionamento un po’ insolito, ma le assicuro che per me ha perfettamente senso”.

E hanno provato a limitare la sua libertà?

“È successo. La discografia ha i suoi dogmi e in alcune occasioni ho dovuto lottare per difendere le mie scelte. Ho sempre pensato che, se fossi stato costretto a fare musica che non mi piaceva, avrei potuto tranquillamente cambiare mestiere. Nessuno mi obbliga a fare questo lavoro a qualsiasi costo. Soprattutto, sento di dovere questa coerenza alle persone che mi seguono. Oggi sembra un principio quasi fuori moda, perché siamo continuamente spinti a inseguire numeri, guadagni e viralità. Bisogna fare ascolti, diventare virali, ottenere risultati. E va benissimo, non voglio demonizzare nulla. Voglio diventare virale anch’io, non nascondiamoci dietro un dito, ma desidero riuscirci a modo mio, senza adeguarmi a modelli nei quali non mi riconosco. I momenti più difficili sono stati proprio quelli in cui ho dovuto difendere questa posizione”.

C’è stato un episodio che le ha ricordato quanto sia importante rimanere fedele alla propria identità artistica?

“Durante un concerto in Messico ho cantato Davvero, il brano con cui ho partecipato al Festival di Sanremo e che ha segnato l’inizio del mio percorso. Ne esiste anche una versione in spagnolo, che ogni tanto propongo dal vivo, ma che non ho ancora pubblicato. Quella sera, però, ho scelto di cantarlo in italiano. Davanti a me c’erano alcune ragazze che conoscevano perfettamente il testo e lo cantavano insieme a me, nella mia lingua. Mi ha emozionato e fatto riflettere. Davvero rappresenta una parte fondamentale della mia identità artistica, che cerco di preservare anche nei brani più recenti, pur continuando a sperimentare. Questo non significa dover scrivere sempre canzoni drammatiche, ma mantenere un legame autentico con ciò che sono. Vedere quelle ragazze cantare in italiano, dall’altra parte del mondo, me lo ha ricordato”.

Quanto le è costato, anche sul piano personale, mantenere questa coerenza?

“Come ogni professione, anche la musica ha i suoi alti e bassi. Forse le difficoltà si notano meno, perché il pubblico vede il palco, le interviste, il risultato finale, ma dietro c’è un percorso fatto di lavoro, sacrifici e decisioni non sempre semplici. La terapia mi ha aiutato molto, anche se scherzo spesso dicendo che forse anch’io ho aiutato un po’ la terapia, visto che sono abituato a mettermi continuamente in discussione. In alcuni momenti ho dovuto battere i pugni sul tavolo e dire: ‘No, non voglio cambiare soltanto perché il mercato, in questo momento, mi chiede di essere diversoì. Voglio continuare a riconoscermi nella musica che faccio. Altrimenti, come dico sempre, non me l’ha ordinato il medico di fare questo mestiere”.

Quanto è importante, allora, riconoscersi in ciò che porta sul palco?

“Devo partire innanzitutto da me stesso. Non posso salire su un palco, piccolo o grande che sia, davanti a persone venute ad ascoltarmi, senza avere chiaro chi sono. Non posso pensare di nascondermi dietro una coreografia o di seguire semplicemente le tendenze del momento. Non è questo il mio modo di vivere la musica. Il che non significa dover essere sempre seri, anzi. Durante i concerti adoro divertirmi, ridere e scherzare con il pubblico. A volte lo spettacolo si trasforma quasi in un cabaret, tra battute ed emozioni condivise. Ma anche in quei momenti ho bisogno di riconoscermi in ciò che faccio”.

Negli anni, le persone non hanno smesso di seguirla. Peccando di presunzione, che cosa spera di aver trasmesso loro?

“Spero soprattutto di averle fatte sentire comprese, perché è ciò di cui avevo bisogno anch’io. Lo percepisco nei messaggi che ricevo e nel rapporto con chi mi segue: c’è un riconoscimento reciproco, la sensazione di ritrovarsi nelle stesse emozioni. Credo che tutti, almeno una volta, ci siamo sentiti incompresi. Se la mia musica è riuscita a far sentire qualcuno meno solo, penso sia il risultato più importante”.

Nel confronto con se stesso, che cosa ha cercato di preservare?

“Non è semplice rispondere. Ho sempre cercato di difendere: l’autenticità, il desiderio di rimanere me stesso. In fondo faccio pop, non jazz, ma cerco di interpretarlo a modo mio. Come le raccontavo, non è sempre stato facile. Ho scritto tantissime canzoni sull’importanza di restare fedeli a se stessi e l’ultima scelta che avrei voluto compiere sarebbe stata cambiare proprio per assecondare il mercato discografico. Preferirei che fosse il mercato, prima o poi, a riconoscersi nella mia proposta, anziché dovermi adattare alle sue richieste. Non mi identifico in una certa idea di musica effimera, anche se non la giudico. Ascolto anch’io brani che magari tra un anno nessuno ricorderà più, ma non è quella la direzione che immagino per il mio percorso. Tengo molto al rapporto con le persone che mi seguono e mi scrivono ogni giorno. Nelle canzoni condivido spesso aspetti profondamente personali e voglio continuare a farlo, soprattutto in un’epoca in cui tutto sembra consumarsi alla velocità di uno scorrimento sullo schermo. Sono il primo a utilizzare questi strumenti. Amo la tecnologia, sono curioso, mi piace sperimentare nuovi linguaggi e realizzare video. Mi diverte scoprire altre possibilità espressive, senza però perdere di vista chi sono”.

E che cosa ha imparato a lasciare andare?

“Una certa rigidità. Soprattutto in passato, il desiderio di rimanere fedele a me stesso mi portava a lasciare poco spazio agli altri. A volte non accettavo consigli, quasi temessi che ascoltare un punto di vista diverso significasse rinunciare alle mie convinzioni. Oggi ho capito che non è così. Posso confrontarmi con le persone, accogliere suggerimenti e mantenere comunque la mia identità. Non saprei definire meglio questo cambiamento, ma sicuramente sono diventato meno rigido”.

Nessun rimpianto o rimorso?

“Devo sempre ricordarmi la differenza tra rimpianto e rimorso: il primo riguarda ciò che non abbiamo fatto, il secondo ciò che abbiamo fatto e di cui ci siamo pentiti. Forse rimpiango di essere stato troppo rigido in alcune situazioni. Nel tentativo di preservare la mia integrità, qualche volta non ho permesso agli altri di avvicinarsi davvero. E questo ha un prezzo, non soltanto nel lavoro, ma anche nei rapporti personali. Mi rimprovero inoltre un eccesso di sensibilità, almeno sotto certi aspetti. Sto imparando a gestirla, perché non tutto deve necessariamente colpirmi con la stessa intensità. Posso anche lasciare che alcune situazioni mi tocchino un po’ meno”.

Quando rivede le immagini di Amici, che cosa prova ripensando a quella ragazzino?

“Sono molto fiero. È stata un’esperienza bellissima, ma anche difficile, soprattutto per una personalità come la mia. Non perché sia burbero, tutt’altro, ma perché quel contesto ti spinge ad aprirti agli altri e all’epoca facevo fatica a farlo. È stato un percorso prezioso, che mi ha aiutato a superare alcune resistenze e mi ha fatto conoscere al grande pubblico. Di fronte a quelle immagini, riconosco me stesso, ma in una fase di profonda evoluzione”.

Come ha vissuto i periodi di minore esposizione mediatica?

“Non li ho mai percepiti come tali, ma come parte della normale alternanza nella vita di un cantautore. Ci sono momenti in cui si è più presenti sulla scena pubblica e altri in cui lo si è meno. Succede a tutti. Guardando indietro, posso riconoscere che in determinate fasi ho avuto meno visibilità, ma non ho mai smesso di fare musica, cercando di rimanere coerente con me stesso e di esplorare nuove possibilità, come il mercato latinoamericano. Per me sono state esperienze che hanno arricchito il mio percorso, senza sostituire ciò che avevo costruito in Italia. È anche il motivo per cui Dio nella pioggia, dopo essere uscita in spagnolo, arriva adesso anche in italiano. Non dimentico le persone che mi seguono qui. In un momento possono essere dieci, in un altro centomila. I numeri cambiano, possono crescere o diminuire, ma non sono la ragione per cui faccio questo mestiere”.

Che differenza c’è, per lei, tra successo e fama?

“Il successo è il riconoscimento del talento, mentre la fama significa essere riconosciuti per il proprio volto. A volte le due dimensioni coincidono, altre no. Ho sempre cercato di mantenere questa distinzione, anche perché la notorietà può offrire opportunità, ma comporta pure delle difficoltà. Soprattutto, rischia di anestetizzare alcuni aspetti della vita e bisogna fare attenzione, perché è passeggera: può svanire e magari tornare. Chi sceglie questo lavoro deve essere pronto ad affrontare i cambiamenti. Per me il vero successo resta il riconoscimento di ciò che considero il mio talento, compresa la capacità di far ritrovare le persone nelle canzoni che scrivo e interpreto”.

Sente che la musica le abbia dato tutto ciò che desiderava?

“No, credo ci sia ancora moltissimo da scoprire. Mi sento in piena evoluzione e, se le dicessi di aver già ottenuto tutto, sarebbe come affermare che domani potrei dedicarmi ad altro. E mentirei. La musica mi ha regalato enormi soddisfazioni, che non considero mai scontate, ma sento di avere ancora tanto da vivere e da realizzare”.

Viaggiare tanto per lavoro significa anche trascorrere lunghi periodi lontano da casa. Di chi sente maggiormente la mancanza?

“Questo è un tasto dolente. Mi mancano soprattutto gli amici di sempre, quelli con cui ho costruito legami profondi e che considero parte della mia famiglia. E naturalmente i miei genitori, mio fratello e mia sorella, che purtroppo vedo poco. La distanza fisica a volte mi pesa, anche se sono sempre stato uno che desiderava scappare. Poi magari torno a casa e dopo mezz’ora vorrei già ripartire, perché sono fatto così! Però vivo costantemente con questa mancanza. Cerco allora di dare grande valore al tempo che trascorriamo insieme. A volte mi domando come sarebbero stati i nostri rapporti se fossi rimasto vicino a loro. Forse sarebbero stati più complicati, magari la quotidianità li avrebbe logorati. Non posso saperlo. La lontananza ha sicuramente un prezzo, ma forse ci permette anche di vivere gli incontri con maggiore intensità. Sappiamo di non avere tutto il tempo che vorremmo e cerchiamo di rendere preziosi i momenti condivisi. Non sempre ci riusciamo, ma almeno ci proviamo”.

Nelle sue canzoni racconta spesso l’amore con grande sensibilità. Nella vita privata si riconosce nell’immagine romantica che la sua musica trasmette?

“In realtà mi rimproverano spesso di non essere particolarmente romantico, almeno nel senso tradizionale del termine. Ma è perché per me il romanticismo si trova altrove. Per esempio, nella pioggia. Qualcuno potrebbe considerare più romantici il mare o un tramonto, immagini bellissime, naturalmente, ma io trovo più suggestiva la pioggia. È semplicemente un modo diverso di guardare il mondo e chi mi sta accanto lo conosce. Se cercasse un’altra forma di romanticismo, probabilmente non la troverebbe in me. Dolce notte, ad esempio, potrebbe sembrare uno dei titoli più romantici che si possano immaginare, eppure l’ho dedicata a mia sorella, non a una persona con cui avevo una relazione sentimentale. Era una buonanotte per lei, nata dalla distanza e dal dispiacere di non poterla vedere crescere ogni giorno. Per me il romanticismo non riguarda necessariamente l’amore di coppia. Conta il sentimento, il legame con la famiglia, con gli amici e con le persone a cui vogliamo bene”.

Nelle relazioni sentimentali si è sentito più vittima o artefice di ciò che le è accaduto?

“Artefice. Se mi accorgo che una persona non parla il mio stesso linguaggio, alzo i tacchi e me ne vado. Non sono disposto a mendicare amore, non l’ho mai fatto e non intendo cominciare. Sono estremamente orgoglioso e riconosco che a volte può diventare un problema. Quando l’orgoglio prende il sopravvento, il dialogo si complica e trovare un punto d’incontro diventa difficile. È un aspetto sul quale sto cercando di migliorare”.

Nel suo percorso continua a esserci una forte spinta al cambiamento. Dopo la musica, sente il desiderio di esplorare nuovi linguaggi, come sta facendo con il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound?

“Sì, purché possa farlo a modo mio, senza voli pindarici. Quando un progetto mi rappresenta, mi piace esplorarne le possibilità. In questo caso mi è stato chiesto se avessi un’idea per un podcast. Ho presentato una proposta e l’abbiamo sviluppata insieme. Ho ideato anche la formula con la musica dal vivo, proprio perché desideravo portare una parte importante di me in questa esperienza. E poi mi piace parlare, quindi il podcast mi attirava particolarmente”.

Che rapporto ha oggi con la sua immagine?

“Ho sempre avuto, fortunatamente, un buon rapporto con il mio aspetto fisico. C’è però un aspetto di cui forse non ho mai parlato molto: faccio una grande fatica a controllarmi con il cibo, perché adoro mangiare, soprattutto dolci. Ne vado matto, anche se in realtà mi piace tutto! Cerco di tenermi in forma e mi sento bene fisicamente, ma devo ammettere che, sotto questo punto di vista, lo faccio più per gli altri che per me stesso”.

Viviamo in una società che impone modelli estetici molto precisi, anche agli uomini. Quanto avverte il peso di queste aspettative?

“Se ne parla ancora poco, ma anche gli uomini subiscono determinate pressioni. Giustamente si discute molto del corpo femminile, che è maggiormente oggettificato, ma esistono aspettative anche nei confronti degli uomini. Un ragazzo dovrebbe essere magro, avere un certo aspetto. È vero che agli uomini viene perdonato qualcosa in più, ma rimane l’idea che essere più magri sia sempre preferibile. Anch’io ne risento, anche se cerco di non arrivare mai a comportamenti estremi”.

Ha mai avuto la sensazione che le persone fossero più attratte dalla sua immagine che da ciò che aveva da dire?

“Non credo, o almeno non ne sono sicuro. Non stiamo parlando di Brad Pitt! Sono un ragazzo carino, ma non penso di avere una bellezza particolarmente appariscente. Lo dico serenamente, perché mi piaccio e considero il mio aspetto coerente con la persona che sono. Non credo quindi che possa distogliere l’attenzione dalla musica. Anche nella cura dell’immagine pubblica ho sempre cercato una certa armonia con la mia identità artistica. Mi piace essere elegante sul palco e vorrei che questa eleganza si percepisse anche nelle canzoni. Più che una distrazione, spero che il pubblico abbia colto questa coerenza”.

E di sentirsi oggettificato?

“Certamente, sia nella carriera sia nella vita privata. Dopo che ho parlato pubblicamente della mia omosessualità, per esempio, ho ricevuto parecchi messaggi. Non direi però che sia cambiato radicalmente il rapporto con le persone. Forse qualcuno si è sentito più libero di avvicinarsi, ma non ho notato grandi differenze rispetto a prima. Del resto, non avevo mai nascosto il mio orientamento sessuale. Vivevo semplicemente la mia vita e, se qualcuno me l’avesse chiesto, avrei risposto. Fino a quel momento, però, nessuno mi aveva posto direttamente la domanda”.

Ricorda come nacque quell’intervista?

“Sì, c’era un video in cui comparivo accanto a un ragazzo e un giornalista mi fece una domanda. Non mi infastidì, perché in quel contesto era comprensibile. Mi chiese se significasse che fossi gay e risposi di sì, aggiungendo però: ‘Non chiamarlo coming out, perché non c’è nessun coming out da fare’. Ne stavo parlando con naturalezza e desideravo che fosse vissuto così”.

Dopo quella dichiarazione, ha percepito un cambiamento nel modo in cui il pubblico si rapportava a lei?

“Credo di no, soprattutto perché non sono cambiato io. Le persone che mi conoscevano sapevano già chi fossi, così come chi mi stava vicino. Penso che, al di là dell’orientamento sessuale, a mettere in difficoltà qualcuno sia talvolta l’incapacità di riconoscere la persona che ha davanti. Quando non riusciamo a comprendere chi abbiamo di fronte, può nascere una certa diffidenza, persino paura. Naturalmente esiste anche l’omofobia, ma quello è un altro discorso. Ho sempre vissuto apertamente la mia vita e presentato il mio compagno come tale, senza giri di parole”.

Molti artisti temono che parlare pubblicamente del proprio orientamento sessuale possa modificare l’immagine che il pubblico ha di loro. Come interpreta questa paura?

“Non credo sia necessariamente una questione di carriera. Spesso entrano in gioco difficoltà personali, perché parlarne pubblicamente può significare dover affrontare il discorso anche con figli, genitori o altri familiari. Se invece una persona ha sempre vissuto apertamente, quella dichiarazione non cambia necessariamente la sua quotidianità. Credo inoltre che siamo arrivati a un momento storico in cui tutto questo dovrebbe essere considerato più normale. Nel mio caso, non ne avevo parlato esplicitamente perché nessuno me l’aveva chiesto e non sentivo il bisogno di farlo. Quando è successo, ho risposto con naturalezza. Forse avrei fatto lo stesso anche prima, oppure, in una fase diversa della mia vita, avrei preferito dire che erano affari miei. Perché esiste anche un percorso personale di accettazione”.

Cioè?

“Scoprirsi gay non è la stessa esperienza che scoprirsi eterosessuali, qualunque cosa se ne dica, perché viviamo in una società orientata in un certo modo. E questo ha un peso. È comprensibile, quindi, che ciascuno abbia bisogno dei propri tempi per arrivare a parlarne apertamente. Una domanda si può anche fare, naturalmente, ma bisogna accettare che l’altra persona possa scegliere di non rispondere. Per me è stato tutto spontaneo, anche perché torno sempre allo stesso principio che guida la mia musica: sono quello che sono. Se salgo su un palco e canto brani che ho scritto personalmente, nei quali esprimo ciò in cui credo, non posso non essere sincero con le persone che ho davanti. Lo devo a loro, prima ancora che a me stesso”.

Spesso si racconta il momento in cui una persona parla apertamente della propria identità, ma molto meno il percorso che l’ha portata fin lì. Crede che questo aspetto meriti maggiore attenzione?

“Penso che a volte si tema che una caratteristica personale finisca per definirci completamente. Oggi forse accade meno rispetto al passato, ma questa paura esiste ancora. Non si tratta soltanto del rischio di essere etichettati, quanto della possibilità che un singolo aspetto della nostra vita diventi, agli occhi degli altri, la nostra intera identità. Sarebbe come se una persona eterosessuale dovesse continuamente precisare di non essere soltanto tale. L’orientamento sessuale è una parte di me, ma non rappresenta tutto ciò che sono”.

Se il Virginio bambino incontrasse l’uomo che è oggi, che cosa lo sorprenderebbe di più?

“Forse scoprirebbe che non ho mai smesso di essere bambino. È una parte di me ancora molto presente. Da piccolo mi sentivo già adulto, mentre oggi, da adulto, continuo a sentirmi bambino. Probabilmente perché avevo sviluppato presto una certa maturità e possedevo già una mia visione del mondo, insieme a quell’ipersensibilità che mi accompagna tuttora. Non è sempre un pregio, perché può far soffrire molto e credo che da piccolo mi abbia creato anche diverse difficoltà”.

Quanto è stato difficile conservare quella sensibilità crescendo?

“Molto, perché il mondo può essere feroce. E non è che in passato non lo fosse. Oggi tendiamo ad attribuire ai social tante responsabilità, ma determinati comportamenti esistevano anche prima. Quando ero bambino mi hanno messo la testa nel water. Oggi magari qualcuno potrebbe compiere una violenza simile attraverso i social. Il punto è che esistono persone buone e persone cattive, indipendentemente dall’epoca in cui viviamo. Conservare la propria sensibilità mentre si cresce non è semplice, perché arrivano responsabilità, problemi e difficoltà quotidiane”.

La vita che conduce oggi la aiuta a mantenere vivo quel lato di sé?

“Da questo punto di vista mi considero fortunato. Il mio lavoro mi porta a viaggiare, a cambiare spesso luoghi e abitudini, quindi non vivo una routine che rischia di appesantirmi. Anche se, paradossalmente, a volte è proprio la mancanza di una quotidianità stabile a pesarmi. Mi piacerebbe riuscire a trascorrere anche due mesi consecutivi nello stesso posto. In ogni caso, credo che il bambino che ero rimarrebbe sorpreso soprattutto da questo: scoprire che, nonostante tutto, è ancora dentro di me”.