Virtus - Maccabi di Eurolega di basket a rischio a Bologna, l'appello di Lepore: "Non ci sono condizioni"

La rete pro-Palestina di ‘Blocchiamo Tutto’ ha annunciato un corteo e chiesto ai tifosi della Virtus Bologna di disertare la partita dell’Eurolega contro la squadra israeliana del Maccabi di Tel Aviv. Il sindaco della città, Matteo Lepore, ha chiesto il rinvio del match di basket, confermato tuttavia dal ministro dell’Interno Piantedosi.

Il match dell’Eurolega tra Virtus e Maccabi

“Non entrate a Paladozza, state fuori a protestare con noi”: è la richiesta di ‘Blocchiamo Tutto’ ai tifosi della Virtus.

La rete pro-Palestina protesta contro la partita di Eurolega di basket tra la squadra bolognese e l’israeliana Maccabi.

ANSA Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore

Nel giorno del match, previsto per venerdì 21 novembre, è in programma un corteo cittadino.

L’accusa è che l’incontro sportivo sia un’operazione per far passare sotto silenzio ciò compiuto da Israele a Gaza.

L’appello del sindaco di Bologna Lepore

Contro l’incontro di Eurolega, seppur per diverse motivazioni, si è espresso anche il sindaco di Bologna.

“Voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita” sono le parole di Matteo Lepore.

“Non ci sono le condizioni di ordine pubblico a mio avviso per gestire con serenità tale evento” si legge in una nota.

Il primo cittadino parla di “rischi altissimi per l’incolumità dei cittadini, i negozi e la città”.

L’appello, “per il bene di tutti”, è rivolto al ministro dell’Interno, cui viene chiesto di “ripensarci”.

Piantedosi conferma l’incontro di basket

Il ministro Piantedosi ha rimesso la responsabilità a Lepore che, in quanto sindaco, “non è privo di poteri”.

“La partita per noi si fa, non ci sono motivi perché non si faccia” è il commento di Piantedosi a margine della presentazione del calendario 2026 dei vigili del fuoco a Roma.

Il ministro ribadisce che “non sono gruppi di persone che minacciano con la violenza che possono dettare l’agenda degli eventi pubblici in qualsiasi città”.

A meno di ulteriori sviluppi, la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi si giocherà dunque al PalaDozza di Bologna venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 20:30.

Restano tuttavia le polemiche, così come già avvenuto dopo la partita della nazionale di calcio contro il team di Israele.