Virus Chikungunya, paura in Cina per gli oltre 7 mila casi mentre in Veneto ci sono i primi due autoctoni

Nel polo industriale di Foshan, in Cina, sono stati registrati più di 7 mila casi di Chikungunya, un virus trasmesso dalle zanzare. Le autorità hanno imposto misure straordinarie per contenere il contagio. Il patogeno è arrivato anche in Italia, prima con i viaggiatori di ritorno dalle zone in cui è endemico, e ora con i primi due casi autoctoni in Veneto.

L’epidemia di Chikungunya in Cina

Nella città di Foshan, 9 milioni di abitanti, nel sud della Cina, si è sviluppata in pochi giorni un’epidemia di Chikungunya, un virus trasmesso dalle punture delle zanzare tigre. Le autorità stanno prendendo misure straordinarie per limitare il contagio.

Il personale governativo sta disinfestando le strade della città, anche con l’aiuto dei droni. Le autorità stanno cercando di far installare il maggior numero di zanzariere possibile, ed è stata stabilita una multa per chi non elimina rapidamente l’acqua stagnante da balconi e giardini.

123RF La zanzara tigre, che trasmette la Chikungunya

Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, hanno già emanato allerte per chi viaggia in queste zone. Dalla Cina, i primi casi di Chikungunya sono arrivati anche in Italia.

Due casi autoctoni in Veneto

L’aumento dei viaggi dovuto alle vacanze estive ha portato sempre più persone a recarsi nei Paesi dove il Chikungunya è endemico. Di conseguenza, molti ospedali in Italia hanno registrato casi di malattie causate da questo virus.

Il Veneto ha però recentemente registrato un altro caso autoctono. Una donna di 64 anni che non ha mai viaggiato nelle aree a rischio è stata ricoverata all’ospedale Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona.

Poi un secondo, relativo a una donna di 39 anni di Affi, anche lei senza storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica.

La signora non è ricoverata e al momento presenta sintomi lievi. Lo rende noto la Direzione Prevenzione della Regione del Veneto.

Quali sono i sintomi

Il Chikungunya viene trasmesso dalle zanzare, quindi non da persona a persona.

I sintomi più comuni sono febbre alta improvvisa e intensi dolori articolari che possono persistere anche per settimane o mesi. Di solito la malattia non porta a esiti fatali.

I virus portati dalle zanzare in Italia

Il cambiamento climatico sta rendendo sempre più comuni i virus trasmessi dalle punture di zanzare in Italia. La diffusione di diverse specie di questi insetti favorisce il contagio e fa quindi aumentare i casi.

La più diffusa è la West Nile, di cui sono stati verificati 173 casi in Italia quest’anno. I decessi confermati sono 12, quasi tutti tra Lazio e Campania.

Registrati poi 4 casi di Zika, 23 di TBE (che causa la cosiddetta encefalite da zecca) e 38 di virus Toscana, associato alla meningite.